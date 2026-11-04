EINLADUNG zum Pressefrühstück „Schwarzbuch Justiz“

Wien (OTS) -

Wie viel Gerechtigkeit kann ein Rechtsstaat wirklich bieten?

Als Jurist, Autor und Pazifist engagiert sich Peter Kolba neben dem Verbraucherschutz und der Politik insbesondere für den Frieden in unserer Gesellschaft. Wenngleich das „Schwarzbuch Justiz“ Probleme und Missstände aufzeigt, versteht es sich als Weckruf, der die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wieder mehr in den Fokus rücken will.

PROGRAMM

BEGRÜßUNG

durch Mag.a Katharina Echerer, facultas Verlag

INTERVIEW & BUCHPRÄSENTATION

von und mit Dr.in Beate Blaschek, ehem. Leiterin der Gruppe Konsumentenpolitik im Sozialministerium

Dr. Peter Kolba, 27 Jahre lang Bereichsleiter Recht im Verein für Konsumenteninformation (VKI) und Gründer des Verbraucherschutzvereines (VSV)

Wann: Mittwoch, 18.11.2026, 09:30 Uhr

Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wir bitten um Anmeldung bis 11.11.2026 an [email protected].

facultas publiziert seit über 50 Jahren Studien- und Fachliteratur und betreibt drei Fachbuchhandlungen an universitären Standorten in Wien mit einem breit aufgestellten Fachsortiment. Zuverlässige Bibliotheksbelieferung, Druckerei und Bindeservice ergänzen das Angebot wissenschaftsnaher Dienstleistungen.

Pressfrühstück "Schwarzbuch Justiz"

Wie viel Gerechtigkeit kann ein Rechtsstaat wirklich bieten? Als Jurist, Autor und Pazifist engagiert sich Peter Kolba neben dem Verbraucherschutz und der Politik insbesondere für den Frieden in unserer Gesellschaft. Wenngleich das „Schwarzbuch Justiz“ Probleme und Missstände aufzeigt, versteht es sich als Weckruf, der die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wieder mehr in den Fokus rücken will.

Datum: 18.11.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann, Löwelzimmer

Universitätsring 4

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.facultas.at/buchhandlungen/veranstaltungen#7580