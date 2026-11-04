- 04.11.2026, 10:28:03
- /
- OTS0070
EINLADUNG zum Pressefrühstück „Schwarzbuch Justiz“
Buchpräsentation am Mi, 18.11., 09:30 Uhr im Café Landtmann
Wie viel Gerechtigkeit kann ein Rechtsstaat wirklich bieten?
Als Jurist, Autor und Pazifist engagiert sich Peter Kolba neben dem Verbraucherschutz und der Politik insbesondere für den Frieden in unserer Gesellschaft. Wenngleich das „Schwarzbuch Justiz“ Probleme und Missstände aufzeigt, versteht es sich als Weckruf, der die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wieder mehr in den Fokus rücken will.
PROGRAMM
BEGRÜßUNG
durch Mag.a Katharina Echerer, facultas Verlag
INTERVIEW & BUCHPRÄSENTATION
von und mit Dr.in Beate Blaschek, ehem. Leiterin der Gruppe Konsumentenpolitik im Sozialministerium
Dr. Peter Kolba, 27 Jahre lang Bereichsleiter Recht im Verein für Konsumenteninformation (VKI) und Gründer des Verbraucherschutzvereines (VSV)
Wann: Mittwoch, 18.11.2026, 09:30 Uhr
Wo: Café Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien
Wir bitten um Anmeldung bis 11.11.2026 an [email protected].
facultas publiziert seit über 50 Jahren Studien- und Fachliteratur und betreibt drei Fachbuchhandlungen an universitären Standorten in Wien mit einem breit aufgestellten Fachsortiment. Zuverlässige Bibliotheksbelieferung, Druckerei und Bindeservice ergänzen das Angebot wissenschaftsnaher Dienstleistungen.
Pressfrühstück "Schwarzbuch Justiz"
Wie viel Gerechtigkeit kann ein Rechtsstaat wirklich bieten? Als Jurist, Autor und Pazifist engagiert sich Peter Kolba neben dem Verbraucherschutz und der Politik insbesondere für den Frieden in unserer Gesellschaft. Wenngleich das „Schwarzbuch Justiz“ Probleme und Missstände aufzeigt, versteht es sich als Weckruf, der die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wieder mehr in den Fokus rücken will.
Datum: 18.11.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Landtmann, Löwelzimmer
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.facultas.at/buchhandlungen/veranstaltungen#7580
Pressefrühstück "Schwarzbuch Justiz"
Rückfragen & Kontakt
Facultas Verlags- und Buchhandels AG | Presseservice
Mag. Katharina Fischer
Telefon: +43-1-3105356-16
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.facultas.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF