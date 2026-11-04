  • 04.11.2026, 10:17:32
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Erster Geschoßwohnungsbau in Leitzersdorf: Spatenstich für sieben geförderte Wohnungen

LR Teschl-Hofmeister: „Wir schaffen lebenswerten und leistbaren Wohnraum und setzen auf nachhaltige und zukunftsorientierte Bauweise“

St. Pölten (OTS) - 

In der Gemeinde Leitzersdorf fand am Montag ein besonderer Spatenstich statt: Mit dem offiziellen Baubeginn eines neuen Wohnhauses wird erstmals Geschoßwohnungsbau in der Gemeinde realisiert. Insgesamt entstehen sieben geförderte Wohnungen, davon vier nach dem Fördermodell „Begleitetes Wohnen“. Am Spatenstich nahmen Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landtagsabgeordneter Christian Gepp und Bürgermeisterin Christiane Sabine Hopf teil. „In Niederösterreich haben wir uns das Ziel gesetzt, lebenswerten und leistbaren Wohnraum für unsere Landsleute zu schaffen. Dieses Projekt entspricht den neuesten technischen und ökologischen Standards und steht mit der Verbindung zentraler Energieversorgung über biogene Fernwärme exemplarisch für die nachhaltige und zukunftsorientierte Bauweise im geförderten Wohnbau in Niederösterreich“, so Teschl-Hofmeister.

Mit dem neuen Wohnhaus wird erstmals Geschoßwohnungsbau in der Gemeinde Leitzersdorf verwirklicht. Das Gebäude entsteht auf einem Grundstück der Gemeinde, das im Wege eines Baurechts zur Verfügung gestellt wird. Damit leistet die Gemeinde durch den Wegfall der Grundkosten einen wichtigen Beitrag für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Wohnhaus umfasst insgesamt sieben Mietwohnungen auf drei Geschossen. Vier Wohnungen werden nach dem Fördermodell „Begleitetes Wohnen“ errichtet. Zur Ausstattung zählen ein Personenaufzug und neun PKW-Abstellplätze. Die Energieversorgung erfolgt mittels Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Das Gebäude wird in Massivbauweise mit Vollwärmeschutzfassade und Kunststofffenstern mit Dreifach-Scheibenisolierverglasung errichtet.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Wohnhauses ist für 31. März 2028 geplant.

Mehr Informationen unter: www.noe-wohnbau.at (noe.gv.at) und bei der NÖ Wohnbau-Hotline: 02742/22133, Mo – Do: 8 – 16 Uhr, Fr: 8 – 14 Uhr;

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
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