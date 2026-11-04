Ausgezeichnete Bühne: VIECON Messe Wien ist 2027 Location-Host der 30. Austrian Event Awards

Wien (OTS) -

Am 1. April 2027 wird VIECON Messe Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, zum Treffpunkt der österreichischen Live-Marketing-Branche. Die 30. Jubiläumsausgabe des AUSTRIAN EVENT AWARD bringt Agenturen, Unternehmen und Veranstalter nach Wien. Als Location-Host schafft VIECON gemeinsam mit Gerstner Exhibition & Congress Catering und Concept Solutions den Rahmen für einen Gala-Abend, bei dem räumliche Flexibilität, Hospitality und technische Inszenierung ineinandergreifen. Eine besondere Verbindung besteht bereits: Beim AUSTRIAN EVENT AWARD 2026 wurde VIECON als beste Eventlocation Österreichs ausgezeichnet.

Mit der Jubiläumsausgabe kommt eine der wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Live-Marketing-Branche in das VIECON Center und die Bundeshauptstadt. Die vielfältigen räumlichen Möglichkeiten und die moderne Infrastruktur bieten den passenden Rahmen für ein Veranstaltungsformat, das Award-Show, Gala-Dinner, Erlebnisausstellung und Business Networking an einem Abend verbindet. Im Mittelpunkt stehen dabei die besten Projekte der Branche ebenso wie der persönliche Austausch zwischen Agenturen, Unternehmen und Veranstaltern.

„Die 30. Jubiläumsausgabe des AUSTRIAN EVENT AWARD zu VIECON nach Wien zu holen, ist für uns Auszeichnung und Auftrag zugleich: der Branche eine besondere Bühne für Begegnung, Austausch und ausgezeichnete Projekte zu bieten“, freut sich Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin von VIECON Messe Wien.

Eingespielte Zusammenarbeit: VIECON, Gerstner und Concept Solutions

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung entsteht nicht allein durch Räume, Ausstattung oder Inszenierung. Entscheidend ist die Kooperation aller Beteiligten. VIECON arbeitet bei der Jubiläumsgala mit zwei Partnern zusammen, deren Teams, Abläufe und Kompetenzen eng mit dem Veranstaltungsbetrieb im Haus verbunden sind: Gerstner Exhibition & Congress Catering übernimmt die kulinarische Hospitality, Concept Solutions verantwortet die eventtechnische Umsetzung.

Kurze Abstimmungswege, die genaue Kenntnis der Location und ein gemeinsames Verständnis von Service und Qualität schaffen die Voraussetzungen dafür, dass aus unterschiedlichen Leistungen ein stimmiges Veranstaltungserlebnis wird. Von der Vorbereitung über den Empfang und das Gala-Dinner bis zur technischen Inszenierung der Award-Show greifen Location, Catering und Veranstaltungstechnik hier optimal ineinander.

Unter der Leitung von Thomas Huszar begleitet Gerstner Exhibition & Congress Catering den Gala-Abend mit einem Hospitality- und Cateringkonzept, das dem festlichen Charakter der Jubiläumsausgabe entspricht.

Das Team von Concept Solutions unter CEO Florian Weber wird der 30. Edition die Bühne bereiten und die Award-Show mit Licht, Ton, Video und Bühnentechnik in Szene setzen. VIECON stellt als Location-Host den räumlichen und organisatorischen Rahmen bereit und führt die Leistungen der beteiligten Partner in enger Abstimmung zusammen.

„Als ausgezeichnete Eventlocation ist es unser Anspruch, nicht nur Raum zur Verfügung zu stellen, sondern gemeinsam mit unseren Partnern die Voraussetzungen für Veranstaltungen zu schaffen, die in Erinnerung bleiben. Umso mehr freuen wir uns darauf, der Branche bei ihrer Jubiläumsausgabe zu zeigen, was möglich wird, wenn Location, Kulinarik und Technik als ein Team agieren“, sagt Martina Candillo, Geschäftsführerin von VIECON Messe Wien.

Jubiläum einer Auszeichnung mit Strahlkraft

Seit 1996 zeichnet der AUSTRIAN EVENT AWARD herausragende Leistungen im österreichischen Live-Marketing aus. Bei seiner 30. Ausgabe versteht sich der Award nicht nur als Bühne für prämierte Projekte, sondern auch als Treffpunkt für Entscheiderinnen und Entscheider aus Marketing, Kommunikation und Wirtschaft.

„Eine Award-Show, die selbst höchste Ansprüche an Event-Exzellenz stellt, braucht Partner, die diese Qualität nicht nur verstehen, sondern auch leben. Umso mehr freue ich mich, dass wir für unsere 30. Jubiläums-Edition drei absolute Top-Partner gewinnen konnten. Gemeinsam schaffen wir die Basis für einen Gala-Abend, der unserer Branche und diesem besonderen Jubiläum gerecht wird“, sagt Christoph Berndl, Brand Owner und Veranstalter des AUSTRIAN EVENT AWARD.

Das Programm beginnt um 17:30 Uhr mit „AEA Planet Live“. Die begleitende Erlebnisausstellung bietet Toolanbietern, Eventdestinationen und spezialisierten Dienstleistern eine Plattform für ihre Leistungen und Lösungen. Im Mittelpunkt stehen persönliche Begegnungen, Inspiration und neue Geschäftskontakte. Um 19:00 Uhr startet die Award-Show mit Gala-Dinner. Im Anschluss führt die „Winners Party“ den Abend mit Feiern und Business Networking bis Mitternacht weiter.

Einreichungen bis 15. Jänner 2027

Der AUSTRIAN EVENT AWARD zeichnet Live-Marketing-Projekte in acht Kategorien aus. Ergänzend werden Sonderpreise unter anderem für Nachhaltigkeit, Event Safety, Eventlocations, Supplier Performance, Kongresse und Award-Shows vergeben. Neu hinzu kommt der Sonderpreis „Events im Tourismus“.

Einreichberechtigt sind österreichische Agenturen, Unternehmen und Veranstalter mit Projekten im In- und Ausland sowie internationale Unternehmen und Agenturen mit Veranstaltungen in Österreich. Berücksichtigt werden Projekte aus dem Zeitraum vom 1. Jänner 2025 bis 15. Jänner 2027. Einreichschluss ist der 15. Jänner 2027 um Mitternacht. Weitere Informationen zum AUSTRIAN EVENT AWARD unter www.austrianeventaward.at.

Save the Date

30. AUSTRIAN EVENT AWARD – Award-Show-Gala

Datum: Donnerstag, 1. April 2027

Location: VIECON Center, Messeplatz 1, 1020 Wien

17:30 Uhr: Check-in und AEA Planet Live

19:00 Uhr: Award-Show mit Gala-Dinner

Im Anschluss: Winners Party und Business Networking bis 24:00 Uhr

Vorreservierungen für Gala- und VIP-Tische: [email protected]

Einreichschluss AUSTRIAN EVENT AWARD: 15. Jänner 2027, Mitternacht

www.awardix.com/event/aea27

Über VIECON

Das Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien – ist Österreichs größte Veranstaltungslocation und Teil der Wien Holding. Mit insgesamt 73.000 m² bietet VIECON flexible Räume und eine moderne technische Infrastruktur mitten in Wien. Ob Messe, Kongress oder Produktinszenierung: Hospitality steht im Mittelpunkt und macht die Venue zur idealen Wahl für nationale und internationale Veranstalter. VIECON schafft Erlebnisse, die bleiben – ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „create unique memories“. Weitere Informationen auf www.vieconcenter.at

Über den AUSTRIAN EVENT AWARD

Der AUSTRIAN EVENT AWARD zeichnet seit 1996 herausragende Projekte und Leistungen im österreichischen Live-Marketing aus. Im Mittelpunkt stehen Kreativität, strategische Qualität, Innovation, Umsetzungskompetenz und Wirkung. Über die Preisträger entscheidet eine unabhängige Fachjury. Als etablierter Branchenpreis versteht sich der AUSTRIAN EVENT AWARD gleichermaßen als Bühne für Exzellenz, Qualitätssiegel für Auftraggeber und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der österreichischen Veranstaltungswirtschaft.

Pressefoto:

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