Immobiliensuche 2026: Mehr Bewegung, aber weiterhin ein anspruchsvoller Markt

Wien (OTS) -

Mehr Druck am Mietmarkt – besonders in Ballungszentren

Beim Kauf gibt es mehr Auswahl und bessere Vergleichsmöglichkeiten

In Wien nimmt die Suchaktivität deutlich zu

Bei der Immobiliensuche stehen die Österreicher:innen 2026 weiterhin vor einem anspruchsvollen Markt, allerdings mit interessanten Wahrnehmungsunterschieden zwischen einzelnen Gruppen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage von TQS im Auftrag von s REAL Immobilien unter 1.000 Österreicher:innen.

Nach einer deutlichen Belebung des österreichischen Immobilienmarkts im ersten Halbjahr 2026 hat die Transaktionsdynamik seit dem Sommer wieder an Tempo nachgelassen. Die starken Zuwächse zu Jahresbeginn dürften dabei teilweise auch auf zuvor aufgeschobene Kaufentscheidungen und das Auslaufen der Grundbuchgebührenbefreiung zurückzuführen sein. Insgesamt hat sich der Markt gegenüber den schwächeren Vorjahren teilweise erholt, die weitere Entwicklung verläuft jedoch nicht geradlinig und unterscheidet sich je nach Region und Segment.

Bei den zentralen Herausforderungen bei der Immobiliensuche zeigt sich gegenüber 2025 im österreichischen Durchschnitt ein weitgehend stabiles Bild auf hohem Niveau:

56 Prozent der Befragten nehmen einen starken Wettbewerb um Immobilien wahr, im Vergleich zu 53 Prozent im Jahr 2025 (siehe Grafik 1).

51 Prozent sehen im vorhandenen Angebot am Markt ihre Wohnwünsche nicht erfüllt. 2025 waren es noch 49 Prozent (siehe Grafik 2).

Das Finden einer leistbaren Immobilie bleibt ebenfalls für viele eine zentrale Herausforderung: Rund 84 Prozent stimmen dieser Aussage zu, 2025 waren es rund 82 Prozent (siehe Grafik 3).

„Wir sehen, dass sich wieder mehr Menschen aktiv mit dem Immobilienmarkt beschäftigen. Gleichzeitig ist der Markt sehr differenziert: Je nach Region, Lage und Segment erleben Suchende die Situation ganz unterschiedlich. Umso wichtiger sind ein guter Überblick und eine fachliche Beratung“ , so Martina Hirsch, s REAL Geschäftsführerin.

Miete versus Kauf: Deutliche Unterschiede bei Suche, Angebot und Konkurrenz

Ein merkbarer Unterschied zeigt sich zwischen Menschen, die Miete gegenüber Kauf bevorzugen, und jenen, die dies nicht tun. Laut aktueller Umfrage ist die Suchintensität bei Mietpräferierenden im Vergleich zum Vorjahr höher. Personen, die Miete bevorzugen, suchen mit 35,8 Prozent zudem häufiger intensiv als Kaufpräferierende (21,4 Prozent).

Unterschiede gibt es auch bei dem zu den Wohnwünschen passenden Angebot: Bei Mietpräferierenden sind es fast zwei Drittel (64,5 Prozent), bei Kaufpräferierenden unter der Hälfte (48,1 Prozent), die es als Herausforderung sehen, ein Angebot entsprechend den Wohnwünschen zu finden. Zudem nehmen Mietpräferierende den Wettbewerb mit 67,8 Prozent stärker wahr als Kaufpräferierende (54,4 Prozent).

„Der Miet- und Kaufmarkt entwickeln sich derzeit unterschiedlich. Bei attraktiven Mietwohnungen ist häufig rasches Handeln gefragt, was sich im intensiven Wettbewerb unter den Wohnungssuchenden widerspiegelt. Beim Immobilienkauf hingegen stehen eine sorgfältige Marktanalyse, ein fundierter Preisvergleich sowie eine realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten im Vordergrund“ , so s REAL Prokurist Nino Lutz.

Je stärker Suchintensität, Wettbewerb und ein nicht passendes Angebot wahrgenommen werden, desto aufwendiger kann die Immobiliensuche für Interessierte werden. Gute Marktkenntnis und eine realistische Einschätzung der eigenen Anforderungen helfen deshalb dabei, die Suche gezielter anzugehen.

„Wer intensiv sucht, gleichzeitig viel Konkurrenz erlebt und nicht sofort das passende Angebot findet, braucht vor allem einen guten Überblick über den Markt. Genau dabei helfen Information und persönliche Beratung. Mit Immobilienangeboten, Markt-Know-how und Finanzierungsexpert:innen an einem Ort bietet die Erste Wohnmesse dafür eine zentrale Anlaufstelle“ , so Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s REAL Immobilien.

Die Erste Wohnmesse am 8. November 2026 am Erste Campus in Wien bringt Immobilienangebote, Beratung und Finanzierung zusammen und ermöglicht Interessierten, offene Fragen direkt mit Expert:innen zu klären – egal, ob es um eine Suche im Bestands- oder Neubaubereich geht oder um eine Veräußerung.

Grafiken und Fotos finden Sie online unter www.s-real.at/presse

Über s REAL Immobilien: s REAL Immobilien wurde Ende 1979 gegründet und ist seither darauf spezialisiert, Menschen in allen Fragen rund um die Immobilie zu unterstützen. s REAL ist ein Tochterunternehmen der Erste Bank und Sparkassen. Damit verfügt das Immobilienunternehmen über ein umfangreiches Netzwerk an Spezialist:innen in ganz Österreich sowie breites Know-how für alle Arten von Immobilienveranlagungen und Finanzierungen. s REAL positioniert sich als hybrides – also analoges und digitales – Immobilienmaklerunternehmen.