Aviso: Pressekonferenz „Wasser im Klimawandel“: Wie sich Österreichs Wasserhaushalt bis 2100 verändert

Wien (OTS) -

Der Klimawandel verändert den Wasserhaushalt in Österreich. Intensivere Starkregenereignisse, steigende Hochwasserrisiken, höhere Verdunstung und eine geringere Neubildung von Grundwasser stellen die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen. Wie sich die Wasserverfügbarkeit und der Wasserhaushalt in Österreich bis zum Jahr 2100 entwickeln könnten, haben führende Forschungsinstitute im Rahmen der Studie „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ untersucht. Die zentralen Ergebnisse der Studie werden im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.



Wann: Dienstag, 10. November 2026, 09:00 Uhr

Wo: Saal II (Gobelinsaal), Stubenring 1, 1. Stock, 1010 Wien (Haupteingang - Achtung Ortsänderung)



Sprechen werden:

Norbert Totschnig , Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) Klaus Haslinger , Hydroklimatologe bei GeoSphere Austria

, Hydroklimatologe bei GeoSphere Austria Günter Blöschl, Hydrologe an der TU Wien

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Montag, 9. November 17 Uhr, und ersuchen Sie, beim Haupteingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Pressekonferenz „Wasser im Klimawandel“: Wie sich Österreichs Wasserhaushalt bis 2100 verändert

Der Klimawandel verändert den Wasserhaushalt in Österreich. Intensivere Starkregenereignisse, steigende Hochwasserrisiken, höhere Verdunstung und eine geringere Neubildung von Grundwasser stellen die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen. Wie sich die Wasserverfügbarkeit und der Wasserhaushalt in Österreich bis zum Jahr 2100 entwickeln könnten, haben führende Forschungsinstitute im Rahmen der Studie „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ untersucht. Die zentralen Ergebnisse der Studie werden im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

Datum: 10.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Saal 2, BMLUK, Einlass via Haupteingang

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich