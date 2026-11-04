Bauwert Projektmanagement GmbH errichtet in Kärnten Seminarhaus „Bauwert Academy“ als Kompetenzzentrum für Wissenstransfer

Wien/Metnitz (OTS) -

Unter der Führung von Peter Köstenberger und Gerald Nüssel realisiert die Bauwert Projektmanagement GmbH mit der Bauwert Academy GmbH ein modernes Seminarhaus, das optimale Rahmenbedingungen für interne Weiterbildung, Wissenstransfer und persönliche Entwicklung schafft. Neben einem großzügigen Seminarraum verfügt die Academy über komfortable Übernachtungsmöglichkeiten, vielfältige kulinarische Angebote sowie einen stimmungsvollen Gewölbeweinkeller für den gemeinsamen Ausklang. Mitten im Grünen entstand so ein einzigartiges Umfeld, das konzentriertes Arbeiten, konstruktiven Austausch und nachhaltige Kompetenzentwicklung fördert.