- 04.11.2026, 10:00:34
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Bauwert Projektmanagement GmbH errichtet in Kärnten Seminarhaus „Bauwert Academy“ als Kompetenzzentrum für Wissenstransfer
Aus einem historischen Bauernhof von 1897 entstand mitten im Kärntner Metnitztal ein inspirierender Lern- und Begegnungsort für Austausch und kreative Impulse
Unter der Führung von Peter Köstenberger und Gerald Nüssel realisiert die Bauwert Projektmanagement GmbH mit der Bauwert Academy GmbH ein modernes Seminarhaus, das optimale Rahmenbedingungen für interne Weiterbildung, Wissenstransfer und persönliche Entwicklung schafft. Neben einem großzügigen Seminarraum verfügt die Academy über komfortable Übernachtungsmöglichkeiten, vielfältige kulinarische Angebote sowie einen stimmungsvollen Gewölbeweinkeller für den gemeinsamen Ausklang. Mitten im Grünen entstand so ein einzigartiges Umfeld, das konzentriertes Arbeiten, konstruktiven Austausch und nachhaltige Kompetenzentwicklung fördert.
Als Ort für Know-how-Transfer und Vernetzung steht die Bauwert Academy zukünftig sowohl MitarbeiterInnen der Bauwert als auch externen Unternehmen, Organisationen, Coaches und WirtschaftsakteurInnen zur Verfügung. Anfragen unter www.bauwert-academy.at
Bauwert Academy – das Seminarhaus inmitten der Natur
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Rückfragen & Kontakt
Bauwert PM GmbH – David Sever
Telefon: +436607196013
E-Mail: [email protected]
Website: https://bauwert-academy.at/
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