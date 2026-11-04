Das MODUL öffnet seine Türen: Tourismus hautnah erleben

Wien (OTS) -

Wie sieht der Alltag an einer Tourismusschule aus? Welche Talente sind in Hotellerie, Gastronomie und Tourismus gefragt? Und welche Karrierewege stehen nach dem Schulabschluss offen? Antworten darauf gibt es am Freitag, 20. November 2026, von 13 bis 18 Uhr, wenn die Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien zum Tag der offenen Tür einladen. Interessierte Jugendliche und ihre Angehörigen können hinter die Kulissen einer der renommiertesten touristischen Bildungseinrichtungen Europas blicken, Unterricht hautnah erleben und selbst ausprobieren, wie vielfältig eine Ausbildung im Tourismus ist.

Fundierte Ausbildung mit internationalen Perspektiven

Das 1908 gegründete MODUL zählt zu den traditionsreichsten touristischen Bildungseinrichtungen Europas. Jährlich werden hier mehr als 520 junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Zur Wahl stehen die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLT) mit Maturaabschluss und das zweijährige Kolleg für Tourismus mit Diplomabschluss.

Die Ausbildung verbindet fundiertes Wirtschaftswissen, Fremdsprachen und Allgemeinbildung mit umfassenden praktischen Fertigkeiten. Zusatzqualifikationen wie Jungsommelier, Jungbarkeeper und Käsekenner sowie Angebote in den Bereichen Barista, Jungpatissier und vegan-vegetarische Fachkraft ermöglichen den Jugendlichen, individuelle Schwerpunkte zu setzen und zusätzliche Kompetenzen für ihre berufliche Zukunft zu erwerben.

Inside MODUL: Schauen, fragen, ausprobieren

Beim Tag der offenen Tür zeigen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, was die Ausbildung am MODUL besonders macht. Bei Schulführungen, Unterrichtseinblicken und Live-Stationen können die Besucherinnen und Besucher den Schulalltag kennenlernen und selbst einen Eindruck von den praktischen Ausbildungsinhalten gewinnen. Ob bei der Zubereitung eines perfekten Cappuccinos, beim Kennenlernen der Sommelier-Ausbildung oder beim Blick in die Praxisräume – hier wird Tourismus unmittelbar erlebbar.

Persönliche Bildungsberatung informiert über Ausbildungswege, Aufnahmevoraussetzungen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Auch Fragen zur Sommerpraxis und zu ersten beruflichen Erfahrungen in Hotellerie und Gastronomie werden beantwortet.

Mehr als Schule: Sprungbrett für internationale Karrieren

Eine Ausbildung am MODUL eröffnet zahlreiche Perspektiven – von Hotels und Gastronomiebetrieben über Reiseveranstalter, Airlines und Eventagenturen bis hin zu internationalen Tourismusunternehmen. Auch weiterführende Studien oder der Schritt in die Selbstständigkeit stehen den Absolventinnen und Absolventen offen.

Praxisorientierte Ausbildung, wirtschaftliches Know-how, Fremdsprachen und soziale Kompetenzen schaffen dafür eine solide Grundlage. Kontakte zu Unternehmen und Partnerbetrieben erleichtern zudem den Einstieg ins Berufsleben.

„Tourismus ist eine internationale Branche mit enorm vielen Möglichkeiten. Wer Freude am Umgang mit Menschen hat, sich für Sprachen und Wirtschaft interessiert und gerne praktisch arbeitet, findet hier vielfältige Karrierewege. Beim Tag der offenen Tür möchten wir jungen Menschen zeigen, was eine Ausbildung am MODUL so besonders macht, und sie dabei unterstützen, die richtige Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen“, so Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL.

Tag der offenen Tür

WANN: Freitag, 20. November 2026, 13 bis 18 Uhr

WO: Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien

wko campus wien, Michaelerstraße 1, 1180 Wien

Ohne Anmeldung – einfach vorbeikommen!

Weitere Informationen: www.modul.at

Tag der offenen Tür an den Tourismusschulen MODUL

Am 20. November laden die Tourismusschulen MODUL zum Tag der offenen Tür. Jugendliche und Angehörige erhalten spannende Einblicke in Ausbildung, Schulalltag und Berufsperspektiven.

Datum: 20.11.2026, 13:00 Uhr - 20.11.2026, 18:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien/wko campus wien

Michaelerstraße 1

1180 Wien

Österreich

URL: https://www.modul.at