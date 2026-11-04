ÖVP-Gorlitzer/Schlosser: Neuer Schulvorplatz in Neubau soll Flora Stricker-Barolin gewidmet werden

Wien (OTS) -

Die Wiener Volkspartei Neubau spricht sich gegen die geplante Erweiterung des Ruth-Klüger-Platzes auf den neu gestalteten Vorplatz der Private Volksschule Notre Dame de Sion aus. Stattdessen soll der neue Platz nach der bedeutenden Neubauer Ärztin Dr. Flora Stricker-Barolin (1886 bis 1962) benannt werden. Sie gilt als erste chirurgische Oberärztin Wiens, führte ab 1924 gemeinsam mit ihrem Mann eine Ordination in der Apollogasse 8 und wurde 1938 von den Nationalsozialisten von der Universität Wien vertrieben.

„Ruth Klüger ist mit ihrem Platz in Neubau bereits sichtbar und zu Recht gewürdigt. Wenn im Bezirk ein neuer öffentlicher Raum entsteht, sollten wir diese Gelegenheit nutzen, um auch eine weitere herausragende Frau vor den Vorhang zu holen. Flora Stricker-Barolin hat sich als erste chirurgische Oberärztin Wiens in einer damals nahezu ausschließlich von Männern dominierten Disziplin durchgesetzt. Sie war eine medizinische Pionierin und verdient eine eigenständige Würdigung“, betont der ÖVP-Gemeinderat Dr. Michael Gorlitzer.

Gorlitzer verweist zudem auf die medizinische Bedeutung der Neubauerin: „Flora Stricker-Barolin hat 1910 promoviert und war eine der ersten Frauen an der Medizinischen Fakultät überhaupt. Als erste chirurgische Oberärztin Wiens hat sie sich in einem Fach durchgesetzt, das damals fast ausschließlich Männern vorbehalten war. Sie ist ein Vorbild für jede junge Frau, die heute Medizin studiert.“

Eine Neubauerin mit klarer Haltung

Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser betont den direkten Bezug zum Bezirk: „Flora Stricker-Barolin war eine von uns. Ab 1924 hat sie gemeinsam mit ihrem Mann in der Apollogasse 8 Patientinnen und Patienten aus dem Grätzl behandelt. Als Gynäkologin war sie für viele Frauen eine der wenigen Ärztinnen, an die sie sich wenden konnten.“

Schlosser hebt auch die Haltung der Ärztin in der NS-Zeit hervor: „Weil ihr Mann nach NS-Kriterien als Jude galt, verlor sie 1938 ihre Stelle an der Universität. Einer Scheidung hat sie nicht zugestimmt und dafür schwere Nachteile in Kauf genommen. Diese Standhaftigkeit verdient einen eigenen Ort im Bezirk, nicht nur eine Fußnote.“

Eröffnung angekündigt, obwohl Beschlüsse fehlen

Besonders befremdlich sei auch die Vorgangsweise bei der geplanten Platzbenennung. Auf Bezirksebene gab es dazu keinen Beschluss. Dann wurde jedoch die Erweiterung des Ruth-Klüger-Platzes im Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennungen gegen die Stimmen der Volkspartei beschlossen. Der letzte formale Schritt im zuständigen Kulturausschuss ist bis dato jedoch nicht erfolgt. Dennoch wurde bereits für den 5. November zur Eröffnung geladen.

Die ÖVP Neubau fordert den neuen Schulvorplatz nicht als Teil des Ruth-Klüger-Platzes auszuweisen, sondern ihn als „Flora-Stricker-Barolin-Platz“ zu benennen. „Zwei Plätze, zwei starke Frauen, zwei Geschichten, die Neubau erzählen kann. Das ist ein Gewinn für den Bezirk und für beide Frauen“, so Gorlitzer und Schlosser abschließend.

Zur Person: Dr. Flora Stricker-Barolin (1886 bis 1962)