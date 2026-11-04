Für die Lehre nach Tirol: Überregionale Vermittlung

Landeck (OTS) -

Erst Anfang Februar des Vorjahres kam Ayman Ibrahim (29) als Teilnehmer der Überregionalen Vermittlung (ÜRV) von Wien nach Tirol. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er über keine einschlägige Berufserfahrung in der Gastronomie. Nur eineinhalb Jahre später hat er die Lehrabschlussprüfung zum Restaurantfachmann erfolgreich absolviert und arbeitet als Chef de Rang im Hotel Mallaun.

„ Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich mit der Unterstützung des AMS diesen Weg gehen durfte. Für mich bietet diese Branche so viele Möglichkeiten. Ich möchte mich weiterbilden und eines Tages als Hoteldirektor in Tirol arbeiten “, sagt Ayman Imbrahim und zeigt damit, dass es sich lohnt, groß zu träumen.

Ein erstaunlicher beruflicher Werdegang.

Ayman Ibrahim kam im Rahmen der Überregionalen Vermittlung (ÜRV) nach Tirol und startete im Kompetenzzentrum Gastro die Ausbildung zum „Restaurantfachassistenten“. Dieses Ausbildungsprojekt des AMS Tirol bereitet die Teilnehmende auf den Einstieg in die Tiroler Hotellerie und Gastronomie vor. Teil der Ausbildung ist auch ein zweiwöchiges Praktikum, das Ayman im Hotel Mallaun in See absolvierte. Das Praktikum bot beiden Seiten die Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu schauen, ob die Zusammenarbeit passt. Es hat gepasst, und mehr als das. Hotelier Christoph Mallaun gab ein sehr positives Feedback: „ Ayman war von Anfang an sehr motiviert und ich erkannte sogleich sein Potenzial. Auch im Team war er sofort integriert. “



Im Anschluss an das Praktikum erhielt Ayman eine Anstellung als Commis de Rang und entwickelte sich Schritt für Schritt weiter. Parallel dazu absolvierte er seine fachliche Ausbildung im AMS-Kompetenzzentrum Gastro in Landeck und bereitete sich gezielt auf die Lehrabschlussprüfung vor.

Schon Ende Juni 2025 übernahm Ayman die Position des Chef de Rang. Nun hat er, rund eineinhalb Jahre nach seinem Einstieg in die Branche, auch die Lehrabschlussprüfung erfolgreich gemeistert.

„ Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll, was in relativ kurzer Zeit möglich werden kann, wenn persönliche Motivation, Ausbildung und ein engagierter Betrieb zusammenkommen “, freut sich der Projektleiter des Kompetenzzentrums Gastro Manfred Jele über den erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

Überregionale Vermittlung schafft Chancen

Die Überregionale Vermittlung (ÜRV) unterstützt arbeitsuchende Menschen ab 18 Jahren aus Regionen mit höherer Arbeitslosigkeit bei der Aufnahme einer Beschäftigung oder Lehre in Tirol. Dabei bringt sie Arbeitsuchende mit Betrieben zusammen, die Personal suchen. Besonders im Tourismus, wo viele Lehrstellen und Arbeitsplätze nur schwer besetzt werden können, funktioniert dieses Projekt gut.

„ Die überregionale Vermittlung bietet auch jungen Menschen neue Ausbildungsmöglichkeiten und hilft Tiroler Betrieben, dringend benötigte Fachkräfte auszubilden. Ein Wechsel in ein anderes Bundesland ist gerade für Jugendliche ein großer Schritt. Wohnraum, die Entfernung zum sozialen Umfeld und die Eingewöhnung in einer neuen Umgebung können sehr herausfordernd sein. Deshalb sind gute Vorbereitung und passende Unterstützung wichtig. Unser Ziel im AMS Tirol ist deshalb nicht nur offener Lehrstellen zu besetzen, sondern gleichzeitig jungen Menschen eine Ausbildungsperspektive zu ermöglichen, die langfristig trägt ,“ erklärt Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit dem AMS Wien und Wiener Schulungsträgern. Durch die gezielte fachliche Ausbildung im Kompetenzzentrum Gastro des AMS Tirol und über Praktika erhalten Interessierte die Möglichkeit, Betriebe kennenzulernen und schrittweise den Einstieg in den Tiroler Arbeitsmarkt zu finden. Der erfolgreiche Weg von Ayman Ibrahim zeigt beispielhaft, wie aus einem Praktikum eine nachhaltige berufliche Karriere entstehen kann.

LEHRSTELLENMARKT OKTOBER 2026:

Offene sofort verfügbare Lehrstellen Tirol: 1.047

Lehrstellensuchende Tirol: 534

Differenz: + 513 Stellen

Offene sofort verfügbare Lehrstellen Wien: 586

Lehrstellensuchende Wien: 5.277

Differenz: -4.691 Stellen

Die aktuellen Zahlen Stand Oktober 2026 zeigen ein erhebliches Potenzial für die überregionale Lehrstellenvermittlung von Wien nach Tirol. Allerdings bedeutet das nicht, dass alle Lehrstellen zu den jeweiligen Lehrstellensuchenden passen. Berufswünsche, Qualifikation, sowie Mobilität müssen hier berücksichtigt werden.



Ausbildungsweg Ayman Ibrahim: