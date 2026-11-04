Ein „Wiener Straucherl“ für Mariahilf

Wien (OTS) -

Mariahilf ist um ein Stück Natur reicher: Im Alfred-Grünwald-Park wurde das erste „Wiener Straucherl“ des 6. Bezirks gepflanzt. Das „Wiener Straucherl“ ist ein kleinräumiges, urbanes Ökosystem mit einer Größe von mindestens 50 m², das aus verschiedenen Straucharten besteht. Seine Artenzusammensetzung und Struktur orientieren sich an natürlich gewachsenen, dichten Hecken, die wertvolle Lebensräume für zahlreiche Lebewesen bieten. Sie dienen somit als Brutplatz, Nahrungsquelle und Rückzugsort für viele Tiere und Insekten, insbesondere für Vögel.

„Das Wiener Straucherl leitet sich in seiner Grundidee von unserem ‚Wiener Wäldchen‘, das wir bereits 15 Mal in ganz Wien gepflanzt haben“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auch beim Wiener Straucherl geht es in erster Linie um mehr Lebensqualität für unsere Stadt: Gerade im dichtverbauten sorgt jedes Stück Grün für Abkühlung, gute Luft und ist ein erholsamer Blickfang.“

Ein urbanes Ökosystem auf kleiner Fläche

Im Gegensatz zu klassischen, regelmäßig in Form geschnittenen Hecken soll das „Wiener Straucherl“ nach einigen Jahren ein naturnahes, bewusst „wilderes“ Erscheinungsbild entwickeln. Die Sträucher können sich weitgehend natürlich entfalten und bieten dadurch wertvolle Lebensräume für Tiere. So entstehen im urbanen Raum zusätzliche extensiv genutzte Flächen, die zur Förderung der Biodiversität beitragen. Für die notwendigen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen des „Wiener Straucherl“ sind die Wiener Stadtgärten zuständig.

„Die über 1.000 Park- und Grünanlagen der Wiener Stadtgärten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Förderung der Biodiversität und zur Anpassung an den Klimawandel. Gerade im dicht bebauten Stadtgebiet ist es wichtig, jede Möglichkeit zu nutzen, um zusätzliche Grünflächen zu schaffen und die Artenvielfalt zu fördern. Mit der Pflanzung von ‚Wiener Straucherl‘ setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Biodiversität und ein klimaresilienteres Wien. Es freut mich daher besonders, dass die Wiener Stadtgärten mit ihrer Expertise maßgeblich an diesem Projekt beteiligt sind“, betont Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Das Projekt „Wiener Straucherl“ wird gemeinsam von der Magistratsdirektion sowie den Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten und Umweltschutz umgesetzt. Mit der Pflanzung im Alfred-Grünwald-Park wird das Projekt nun auch im 6. Bezirk umgesetzt.

“Naturnahe Plätze mit heimischen Sträuchern haben in der Stadt mehrere Wirkungen: Sie bieten Vögeln und Insekten einen Lebensraum, verbessern die Luftqualität und sorgen für ein angenehmeres Mikroklima. Das ist an heißen Tagen deutlich spürbar, besonders entlang der Linken Wienzeile”, weiß Bezirksvorsteherin Julia Lessacher und führt weiters aus: “Das ‚Wiener Straucherl’ ist daher eine sinnvolle Maßnahme neben dem Naschpark. Es macht unser Grätzl widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und steigert die Lebensqualität für die Mariahilfer*innen.”

Ideale Ergänzung zum „Wiener Wäldchen“

Das „Wiener Straucherl“ leitet sich in seiner Grundidee vom Projekt „Wiener Wäldchen“ ab. Während beim „Wiener Wäldchen“ auf einer Fläche von mindestens 100 m² ein kleiner, naturnaher Wald entsteht, werden beim „Wiener Straucherl“ ausschließlich Sträucher gepflanzt. Beide Projekte ergänzen einander: Wo ausreichend Fläche zur Verfügung steht und die notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt sind, soll weiterhin ein „Wiener Wäldchen“ entstehen. Auf kleineren Flächen oder an Standorten, an denen dies nicht möglich ist, bietet das „Wiener Straucherl“ eine zusätzliche Möglichkeit zur naturnahen Begrünung.

Das Projekt „Wiener Wäldchen“ wurde 2022 mit der Pflanzung des ersten Mini-Waldes im Stefan-Weber-Park im 5. Bezirk gestartet. Mittlerweile gibt es insgesamt fünfzehn „Wiener Wäldchen“ im Wiener Stadtgebiet. Das erste „Wiener Straucherl“ wurde 2026 am Carl-Szokoll-Platz im 9. Bezirk gepflanzt.

Alle Infos zum „Wiener Straucherl“:

wien.gv.at/wiener-straucherl

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.