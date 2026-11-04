Kinderlandesfeiertag in St. Pölten: Thomas Brezina zu Gast im Museum Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Sonntag, 15. November, lädt das Museum Niederösterreich in St. Pölten anlässlich des Kinderlandesfeiertags zu Kreativstationen, Museumstouren und einer Lesung mit Thomas Brezina bei freiem Eintritt. Erstmals beteiligen sich zudem Institutionen in allen vier Vierteln Niederösterreichs mit eigenen Angeboten.

Beim Kinderlandesfeiertag im Museum Niederösterreich können sich Kinder kreativ austoben: Bei der Station „Mein Wappen – Der Hl. Leopold als Landespatron“ können sie ihr eigenes Wappen gestalten. Darüber hinaus entstehen nachtleuchtende Lesezeichen mit Tiermotiven, die von der Sonderausstellung „Tiere der Nacht“ inspiriert sind.

Neben den Kreativangeboten bietet das Museum Niederösterreich zahlreiche Möglichkeiten, die heimische Geschichte und Natur näher kennenzulernen. Geführte Touren bieten die Gelegenheit, die Sonderausstellungen „Tiere der Nacht“ im Haus für Natur sowie „Kinder des Krieges – Aufwachsen zwischen 1938 und 1955“ im Haus der Geschichte zu entdecken. Darüber hinaus stehen Führungen durch die Dauerausstellungen auf dem Programm. Zwischen 11 und 17 Uhr sind außerdem Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler in den Ausstellungen unterwegs und beantworten Fragen von großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern.

Mit Thomas Brezina ist beim Kinderlandesfeiertag einer der bekanntesten Kinderbuchautoren des deutschsprachigen Raums zu Gast. Mit seinen Büchern begeistert er seit Generationen junge Leserinnen und Leser und sorgt damit auch bei vielen Eltern für Wiedersehensfreude. Um 14 Uhr liest er aus einem seiner neuesten Werke „Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte“. Im Anschluss lädt eine Signierstunde zur persönlichen Begegnung mit dem Autor ein.

Wer den Kinderlandesfeiertag in St. Pölten verbringt, kann außerdem den Museumsbesuch mit einem Abstecher ins KinderKunstLabor verbinden. Dort erwarten die Gäste ein Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Kreativ- und Mitmachstationen rund um zeitgenössische Kunst.

Erstmals wird der Kinderlandesfeiertag auch auf zahlreiche Institutionen in allen vier Vierteln Niederösterreichs ausgeweitet. Mit dabei sind unter anderem das Museum Gugging, das Haus der Wildnis, das Science Center Niederösterreich, das VISTA Science Experience Center, das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, das Haus der Digitalisierung, die Landesgalerie Niederösterreich sowie das Karikaturmuseum Krems. Mit Lesungen, Workshops und Mitmachangeboten laden die Einrichtungen Kinder dazu ein, die kulturelle, wissenschaftliche und gesellschaftliche Vielfalt Niederösterreichs zu entdecken. Das vollständige Programm zum Kinderlandesfeiertag sowie alle teilnehmenden Institutionen finden sich unter www.kultur4kids.at/kinderlandesfeiertag.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Museum Niederösterreich, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], www.museumnoe.at