L1VE sichert sich die exklusiven weltweiten immersiven Übertragungsrechte der Saudi Pro League

New York (OTS) -

Drei Jahre lang Fußball live erleben, als wäre man gemeinsam im Stadion: Ab Februar 2027 überträgt L1VE pro Spieltag ein ausgewähltes Spiel der Roshn Saudi League immersiv in 360 Grad.

L1VE und die Saudi Pro League (SPL) haben eine dreijährige Partnerschaft vereinbart. Sie umfasst die Spielzeiten 2026/27, 2027/28 und 2028/29 und berechtigt L1VE, weltweit ein ausgewähltes Spiel pro Spieltag der Roshn Saudi League (RSL) immersiv live zu übertragen.

Ab Februar 2027 können Fans ihre virtuellen Plätze im Stadion einnehmen und RSL-Spiele gemeinsam mit Freunden und anderen Fans erleben, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden. Möglich macht das die "Social Presence"-Technologie von L1VE, die das Stadionerlebnis in stereoskopischem 360-Grad-3D vermittelt.

Die RSL wird bereits in mehr als 180 Länder übertragen. Mit internationalen Fußballstars wie Cristiano Ronaldo, Ivan Toney, Gabriel Martinelli, Sadio Mané, João Félix, Tijjani Reijnders und Kingsley Coman verfügt die Liga über eine starke Basis, ihre globale Fangemeinde weiter auszubauen.

"Live-Sport gehört zu den stärksten emotionalen Erlebnissen weltweit. Gleichzeitig suchen Ligen und Rechteinhaber nach neuen Wegen, ihre internationalen Fangemeinden stärker einzubinden und zusätzliche Erlösmodelle zu erschließen. Wir sind überzeugt, dass immersive Live-Erlebnisse eine völlig neue Dimension der Sportvermarktung eröffnen. Die Partnerschaft mit der Saudi Pro League ist ein wichtiger Schritt, diese neue Kategorie global zu etablieren."

David Morgenbesser, Chief Commercial Officer von L1VE

Das Angebot ergänzt die bestehenden TV-, Streaming- und Digitalpartnerschaften der SPL. Es richtet sich insbesondere an internationale Fans: 82 % der Zuschauer außerhalb Saudi-Arabiens verfolgen die RSL auf YouTube bislang nicht live. L1VE eröffnet damit einen neuen Zugang zu dieser Fangemeinde und erschließt der Liga zusätzliches Potenzial für die internationale Vermarktung ihrer Medienrechte.

So kommen Fans ins Stadion. Ohne Anreise.

Der Start ist für Februar 2027 und damit für die zweite Hälfte der RSL-Saison 2026/27 geplant.

Für das virtuelle Stadionerlebnis benötigen Fans die L1VE-App und ein kompatibles VR-Headset. Unterstützt werden Geräte von Meta Quest, Apple Vision Pro und Pico, abhängig vom jeweiligen Modell und dessen Plattformkompatibilität.

Tickets werden über die L1VE-App und auf l1ve.com erhältlich sein. Informationen zum Verkaufsstart und zu den jeweils übertragenen Spielen folgen rechtzeitig vor dem Spieltag.

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Über L1VE

L1VE macht Live-Sport und Entertainment zu einem gemeinsamen Erlebnis, hautnah, mit Freunden und von überall auf der Welt. Mit der Technologie "Social Presence" bringt das Unternehmen Fans virtuell zusammen und lässt sie das Geschehen aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Dafür vereint L1VE proprietäre Technologien, eine Direct-to-Fan-Plattform und exklusive Premium-Rechte zu einem einzigartigen Live-Erlebnis. L1VE hat seinen Hauptsitz in New York sowie Teams für Technologie in Köln und Produktentwicklung in Berlin.

Über die Saudi Pro League

Die Saudi Pro League (SPL) ist der Dachverband der höchsten Fußballliga Saudi-Arabiens und laut Asian Football Confederation (AFC) die ranghöchste Liga Asiens. Sie will mehr bieten als 90 Minuten Fußball und jeden Spieltag zu einem besonderen Ereignis machen. Im Fokus stehen die Förderung des Sports und des Nachwuchses sowie die Verbindung von Wettbewerb, Gemeinschaft und Kultur.

Anfang 2023 startete die SPL eine Transformationsstrategie im Rahmen der "Vision 2030" Saudi-Arabiens. Das Ziel: die Liga weltweit unter den führenden Ligen zu etablieren. Dafür setzt die SPL auf junge Talente, internationale Spitzenspieler, eine bessere Vereinsführung und mehr Wettbewerbsfähigkeit auf und neben dem Platz. Mit Innovationsgeist und Anspruch auf Spitzenleistung baut die SPL ein fußballerisches Vermächtnis auf, das weit über das Spiel hinausreicht und zum Wachstum des Sports und des Landes beiträgt.

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