card complete bündelt Kompetenzen: Verschmelzung der DC elektronische Zahlungssysteme GmbH in die card complete Service Bank AG

Wien (OTS) -

DC elektronische Zahlungssysteme GmbH wurde mit der card complete Service Bank AG verschmolzen.

Bündelung von Kompetenzen, Prozessen und Ressourcen innerhalb der card complete Service Bank AG zur Stärkung der operativen Effizienz und um das Kundenerlebnis mit unseren Produkten nahtlos zu machen.

Für Geschäftspartner:innen, Kund:innen und Lieferant:innen bleiben Verträge, Ansprechpartner:innen und bestehende Geschäftsbeziehungen unverändert

Wirksam mit 30.09.2026 wurde die DC elektronische Zahlungssysteme GmbH mit ihrer Muttergesellschaft, der card complete Service Bank AG, rückwirkend zum 31.12.2025 verschmolzen.

Die DC elektronische Zahlungssysteme GmbH war seit vielen Jahren Teil der card complete Gruppe und ist mit dem Servicierung und dem Management von POS-Terminals der card complete Service Bank AG betraut. Mit der nun erfolgten Integration in die card complete Service Bank AG wird ein weiterer Schritt zur Vereinfachung ihrer Unternehmensstruktur gesetzt.

„Die Fusion der DC elektronische Zahlungssysteme GmbH mit card complete ist ein logischer nächster Schritt, um das Kundenerlebnis bei der Nutzung unserer Produkte zu verbessern, indem wir die Kunden in den Mittelpunkt unseres Unternehmens stellen. Durch die Zusammenführung von Kompetenzen und Ressourcen können wir Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette noch effizienter gestalten. Für unsere Geschäftspartner:innen und Kund:innen ändert sich dadurch nichts. Bestehende Verträge, Ansprechpartner:innen und Abläufe bleiben unverändert bestehen“ , sagt Andriy Pronchenko, CEO der card complete Service Bank AG.

Alle bestehenden Vertragsverhältnisse, Rechte und Pflichten der DC elektronische Zahlungssysteme GmbH werden von der card complete Service Bank AG übernommen und nahtlos fortgeführt. Auch die bekannten Ansprechpartner:innen sowie die etablierten Kommunikationswege bleiben unverändert.

Über card complete

Seit über 40 Jahren prägt card complete den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Österreich maßgeblich mit und zählt zu den führenden Kreditkartenanbietern im Land. Als voll integrierter Karten-Komplettanbieter vereint das Unternehmen mit seiner „complete“-Strategie alle Elemente der Wertschöpfungskette unter einem Dach – von der Abwicklung kartenbasierter Zahlungen über ein breites Kreditkartenportfolio bis hin zu Akzeptanzlösungen für stationären Handel und E-Commerce. Höchste Sicherheits- und Servicestandards stehen dabei im Fokus.

card complete bietet Kreditkarten von Visa, Mastercard und exklusiv Diners Club an; im flächendeckenden Akzeptanznetz werden zudem u. a. Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, JCB, American Express und UnionPay akzeptiert. Mehr unter cardcomplete.com.