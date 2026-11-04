  • 04.11.2026, 09:00:57
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Leading Spa Award 2026: 64 Wellnesshotels aus sechs Ländern ausgezeichnet

Die Gewinner des Leading Spa Awards 2026 stehen fest: 64 Wellnesshotels aus sechs europäischen Ländern wurden für herausragende Wellnessqualität und Gastfreundschaft ausgezeichnet.

Leading Spa Award 2026
Villach (OTS) - 

Europas ausgezeichnete Wellnesshotels 2026

Der Leading Spa Award 2026 würdigt außergewöhnliche Wellnesshotels, die ihre Gäste mit hochwertigen Spa-Erlebnissen, exzellenter Kulinarik, besonderem Ambiente und herzlicher Gastfreundschaft begeistern.

Von exklusiven Wellnessresorts in den Alpen über idyllische Rückzugsorte in Deutschlands schönsten Urlaubsregionen bis hin zu außergewöhnlichen Spa-Destinationen an Seen und Meeresküsten – die diesjährigen Gewinner spiegeln die beeindruckende Vielfalt der europäischen Wellnesshotellerie wider.

Als jährlich verliehener Publikumspreis basiert der Leading Spa Award auf den Bewertungen und Stimmen von Wellnessgästen. Damit steht die Auszeichnung für jene Werte, die einen unvergesslichen Wellnessurlaub ausmachen: Qualität, persönliche Gastfreundschaft und nachhaltige Erholung.

64 Gewinner aus sechs europäischen Ländern

Die ausgezeichneten Wellnesshotels des Jahres 2026 verteilen sich auf sechs Länder:

  • Deutschland: 27 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Österreich: 23 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Italien: 10 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Schweiz: 2 ausgezeichnete Wellnesshotels
  • Norwegen: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel
  • Bulgarien: 1 ausgezeichnetes Wellnesshotel

Zu den diesjährigen Gewinnern zählen sowohl traditionsreiche Wellnesshotels als auch innovative Spa-Resorts, die mit individuellen Konzepten, außergewöhnlichen Erholungsangeboten und hohem Qualitätsbewusstsein überzeugen.

Alle 64 Gewinner des Leading Spa Awards 2026 entdecken

Welche Wellnesshotels zählen 2026 zu den ausgezeichneten Spa-Adressen Europas?

Die vollständige Gewinnerliste mit allen 64 prämierten Wellnesshotels, ihren jeweiligen Standorten und weiterführenden Hotellinks ist im offiziellen Blog- und Pressebereich von Leading Spa Resorts veröffentlicht.

Hier die vollständige Gewinnerliste des Leading Spa Awards 2026 ansehen

Eine Auszeichnung für besondere Gastfreundschaft

Hinter jedem ausgezeichneten Wellnesshotel stehen engagierte Gastgeber und Hotelteams, die täglich mit Leidenschaft und Liebe zum Detail für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen.

Der Leading Spa Award 2026 würdigt nicht nur außergewöhnliche Hotelkonzepte und hochwertige Wellnessangebote, sondern vor allem auch die Menschen, die mit persönlichem Service, Herzlichkeit und Engagement besondere Urlaubserlebnisse schaffen.

Das gesamte Leading Spa Team gratuliert allen 64 Gewinnern herzlich zu dieser besonderen Anerkennung und bedankt sich für ihren täglichen Einsatz für höchste Wellnessqualität.

Über Leading Spa Resorts

Die internationale Wellnessplattform www.leadingspa.com präsentiert ausgewählte Wellnesshotels und Spa-Resorts für anspruchsvolle Erholungssuchende. Mit dem jährlich verliehenen Leading Spa Award werden außergewöhnliche Leistungen in der Wellnesshotellerie gewürdigt und einem internationalen Publikum vorgestellt.

Weitere Informationen und die vollständige Gewinnerliste 2026:

Leading Spa Award 2026 – Alle 64 Gewinner

Leading Spa Award 2026

64 Wellnesshotels aus sechs Ländern ausgezeichnet

Rückfragen & Kontakt

LSR Leading Spa Hotels & Resorts GmbH
Dieter Stroitz
Telefon: +43 4242 22077
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.leadingspa.com

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