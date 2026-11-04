  • 04.11.2026, 08:57:32
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  • OTS0021

ÖAMTC: Zum Schönbrunner Adventmarkt unbedingt öffentlich fahren

Akuter Parkplatzmangel - erhöhte Abschleppgebühren - Anrainerparkplätze

Wien (OTS) - 

Im Zuge der Eröffnung des Schönbrunner Weihnachtsmarktes am 6. November appellieren die ÖAMTC-Expert:innen, unbedingt mit den Öffis zu kommen. Endloses Kreisen rund um Schönbrunn, um einen Parkplatz zu finden, wird – wie jedes Jahr - zu Verzögerungen auf Schönbrunner Schloßstraße, Schloßallee und Linke Wienzeile/Hadikgasse führen. Parkplätze sind in diesem Bereich ohnehin Mangelware. ÖAMTC-Tipp: Öffi fahren, Zeit und Geld sparen. Besucher aus den Bundesländern sollten Park & Ride-Angebote nutzen.

Zwtl.: Anrainerparkzonen beachten!

Im 12. und 13. Bezirk bitte zusätzlich auf Anrainerparkplätze achten. Sie sind rund um die Uhr, somit auch an Feiertagen und Wochenenden, nur für Parkpickerlbesitzer des jeweiligen Bezirks nutzbar. Die Mindeststrafe beträgt 50 Euro.

Zwtl.: Abschleppgebühren drastisch erhöht!

Auf keinen Fall darf man sein Auto "illegal" parken, warnt der ÖAMTC, denn Abschleppung, Anzeige, Verwahrung inklusive Taxirechnung für die Abholung kosten um die 500 Euro. So beträgt seit 1. November allein die Abschleppgebühr 355 Euro, die Anzeige rund 100 Euro. Die Verwahrungsgebühr pro Tag liegt bei 13 Euro.

Jede noch so teure Garage ist deutlich günstiger als eine Abschleppung, finden die ÖAMTC-Expert:innen.

Alles Zum Thema Parken www.oeamtc.at/parken

Aktuelle Infos: www.oeamtc.at/verkehrsservice

ÖAMTC-App: www.oeamtc.at/app

(Schluss)

Lasser/Römer

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