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ADVENT’LN in der Gärtnerei Lederleitner: Adventausstellung von 20. bis 22. November 2026 in Atzenbrugg

Eine Frau mit Stechpalmenzweigen vor einer weihnachtlich geschmückten Holztür mit großem Adventkranz und roter Schleife. Das Motiv begleitet die Adventausstellung ADVENT’LN in der Gärtnerei Lederleitner in Atzenbrugg von 20. bis 22. November 2026. - KI bearbeitet
Atzenbrugg (OTS) - 

Bei Lederleitner hält der Advent Einzug: Ab 5. November 2026 erstrahlen alle Filialen in festlichem Glanz und laden zum Stöbern, Entdecken und Einstimmen auf die schönste Zeit des Jahres ein. Ein besonderer Höhepunkt folgt von 20. bis 22. November, wenn die Gärtnerei Lederleitner in Atzenbrugg zur großen Adventausstellung ADVENT’LN einlädt.

Drei Tage lang steht die Gärtnerei ganz im Zeichen des Advents. Zwischen geschmückten Christbäumen, funkelndem Weihnachtsschmuck und schönen Wohnaccessoires zeigen zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller Kunsthandwerk, Geschenkideen und weihnachtliche Dekorationen. Die Verbindung aus traditionellem Handwerk, modernen Geschenkideen und stimmungsvoller Dekoration macht ADVENT’LN zu einem besonderen Erlebnis. Die liebevoll gestaltete Gärtnerei bietet den idealen Rahmen, um Inspiration für das eigene Zuhause zu sammeln und sich in Ruhe auf die Feiertage einzustimmen.

20. bis 22. November 2026
Freitag: 10–18 Uhr, Samstag und Sonntag: 10–17 Uhr

Adventausstellung



Datum: 20.11.2026 - 22.11.2026


Art: Ausstellungen


Ort: Gärtnerei Atzenbrugg


Schubertstrasse 36

3452 Atzenbrugg


Österreich


URL: https://www.lederleitner.at


 Lederleitner Adventausstellung in der Gärtnerei Atzenbrugg 
 Erleben Sie von 20. bis 22. November 2026 unsere Adventausstellung in Atzenbrugg mit außergewöhnlichen Weihnachtsdekorationen, Kunsthandwerk und besonderen Geschenkideen. 
 Rückfragen & Kontakt 
Gärtnerei Lederleitner
 Anna Lederleitner-Iser
 Telefon: 022755603
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.lederleitner.at
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 Anhang 
Vorschau Bild von Eine Frau mit Stechpalmenzweigen vor einer weihnachtlich
geschmückten Holztür mit großem Adventkranz und roter Schleife. Das
Motiv begleitet die Adventausstellung ADVENT’LN in der Gärtnerei
Lederleitner in Atzenbrugg von 20. bis 22. November 2026., KI bearbeitet [Bild, 13.46MB] 
 [Freitag, 20.11.2026] 
 [Samstag, 21.11.2026] 
 [Sonntag, 22.11.2026] 
 Markus Lederleitner GmbH 
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