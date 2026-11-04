ADVENT’LN in der Gärtnerei Lederleitner: Adventausstellung von 20. bis 22. November 2026 in Atzenbrugg

Atzenbrugg (OTS) -

Bei Lederleitner hält der Advent Einzug: Ab 5. November 2026 erstrahlen alle Filialen in festlichem Glanz und laden zum Stöbern, Entdecken und Einstimmen auf die schönste Zeit des Jahres ein. Ein besonderer Höhepunkt folgt von 20. bis 22. November, wenn die Gärtnerei Lederleitner in Atzenbrugg zur großen Adventausstellung ADVENT’LN einlädt.

Drei Tage lang steht die Gärtnerei ganz im Zeichen des Advents. Zwischen geschmückten Christbäumen, funkelndem Weihnachtsschmuck und schönen Wohnaccessoires zeigen zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller Kunsthandwerk, Geschenkideen und weihnachtliche Dekorationen. Die Verbindung aus traditionellem Handwerk, modernen Geschenkideen und stimmungsvoller Dekoration macht ADVENT’LN zu einem besonderen Erlebnis. Die liebevoll gestaltete Gärtnerei bietet den idealen Rahmen, um Inspiration für das eigene Zuhause zu sammeln und sich in Ruhe auf die Feiertage einzustimmen.

20. bis 22. November 2026

Freitag: 10–18 Uhr, Samstag und Sonntag: 10–17 Uhr

Adventausstellung

Datum: 20.11.2026 - 22.11.2026

Art: Ausstellungen

Ort: Gärtnerei Atzenbrugg

Schubertstrasse 36

3452 Atzenbrugg

Österreich

URL: https://www.lederleitner.at