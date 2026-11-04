Alpine Destination Report 2027: Schweizer Bergdestinationen erzielen deutlich höhere Preise – Österreich punktet mit Angebotsvielfalt

Wien (OTS) -

Österreich und die Schweiz verfolgen im alpinen Tourismus unterschiedliche wirtschaftliche Erfolgsmodelle. Das zeigt der neue Alpine Destination Report 2027 der Prodinger Tourismusberatung. Während Schweizer Bergdestinationen ihre internationale Marktposition mit hohen Preisen, zahlungskräftigen Gästen und hochalpinen Standortvorteilen absichern, liegt Österreichs Stärke in einem breiten Beherbergungsangebot und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Preisunterschiede von mehr als 100 Prozent

Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Übernachtungspreis. Zermatt führt mit 639 Euro pro Nacht das Preisranking an, gefolgt von St. Moritz mit 581 Euro. Österreichs teuerste Destination, Lech Zürs / Warth-Schröcken, liegt mit 569 Euro ebenfalls im internationalen Premiumsegment. Kitzbühel erreicht 510 Euro, St. Anton am Arlberg 502 Euro.

Am anderen Ende des untersuchten österreichischen Marktes liegen Destinationen wie Kitzbüheler Alpen–St. Johann mit 285 Euro oder Kitzbüheler Alpen–Brixental mit 306 Euro. Damit beträgt der Unterschied zwischen Zermatt und St. Johann rund 124 Prozent.

Auch bei den Skipasspreisen setzen Schweizer Destinationen hohe Maßstäbe: In Zermatt kostet der Tagesskipass 111,40 Euro, in St. Moritz 101,80 Euro und in Davos 100,70 Euro. Obwohl die Skipässe in der Schweiz deutlich teurer sind, schneiden die österreichischen Skigebiete bei den Gästebewertungen im Schnitt besser ab.

Die Zahlen verdeutlichen, wie unterschiedlich die wirtschaftliche Positionierung alpiner Destinationen ausfällt. Hohe Preise spiegeln dabei nicht automatisch eine höhere Rentabilität wider, zeigen aber die unterschiedliche Marktpositionierung und Zahlungsbereitschaft der jeweiligen Gästesegmente.

Österreich stärker vom internationalen Gästemarkt abhängig

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zeigt sich bei der Gästestruktur. In den untersuchten Schweizer Destinationen stammen durchschnittlich rund 51 Prozent der Nächtigungen von inländischen Gästen. In Österreich beträgt dieser Anteil lediglich knapp 13 Prozent.

Österreichs alpine Destinationen sind damit wesentlich stärker von ausländischen Gästen abhängig. Deutschland nimmt mit rund 49 Prozent der Nächtigungen eine dominierende Rolle ein. Die Schweiz verfügt hingegen über einen starken Heimmarkt und spricht zugleich internationale Fernmärkte wie die USA, Indien und Südkorea an.

Diese unterschiedliche Nachfragestruktur ist auch wirtschaftlich relevant: Österreichs Destinationen profitieren von ihrer internationalen Reichweite, sind aber stärker von der Entwicklung einzelner ausländischer Herkunftsmärkte abhängig.

Zwei Strategien im Wettbewerb um touristische Wertschöpfung

Die Schweiz positioniert sich konsequent im hochpreisigen Marktsegment. Internationale Marken, exklusive Angebote und hochalpine Erlebnisräume ermöglichen eine entsprechende Preisdurchsetzung.

Österreich verfolgt hingegen ein breiteres Tourismusmodell. Eine starke mittelständische Hotellerie, ergänzt durch hochwertige Premiumbetriebe, ermöglicht die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen und Preissegmente. Gleichzeitig gewinnt die Verbindung von Sommer- und Wintertourismus zunehmend an Bedeutung.

Klimawandel verändert die wirtschaftlichen Standortvorteile

Die Höhenlage wird zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor. Schweizer Destinationen wie Zermatt oder St. Moritz profitieren von ihren hochalpinen Standortvoraussetzungen, die Vorteile hinsichtlich Schneesicherheit und Saisonstabilität bieten können.

Für niedriger gelegene Destinationen gewinnen hingegen die Weiterentwicklung des Sommerangebots, ganzjährige Nutzungskonzepte und eine stärkere Diversifizierung der touristischen Leistungen an Bedeutung.

Entscheidend ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Der Alpine Destination Report 2027 verdeutlicht, dass es im alpinen Tourismus kein einheitliches Erfolgsmodell gibt. Hohe Übernachtungspreise allein garantieren ebenso wenig wirtschaftlichen Erfolg wie steigende Nächtigungszahlen.

Die entscheidende Frage wird künftig sein, wie erfolgreich Destinationen touristische Nachfrage in nachhaltige wirtschaftliche Wertschöpfung übersetzen können.

Dazu gehören eine klare Marktpositionierung, ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis, eine möglichst ganzjährige Auslastung der touristischen Infrastruktur und die konsequente Weiterentwicklung der Angebotsqualität.

Die fünf wichtigsten Zahlen auf einen Blick

Höchster Übernachtungspreis: Zermatt mit 639 Ꞓ pro Nacht

pro Nacht Österreichs Premiumspitze: Lech Zürs / Warth-Schröcken mit 569 Ꞓ pro Nacht

mit pro Nacht Inlandsnächtigungen in den untersuchten Schweizer Tourismusorten 51 %

Inlandsnächtigungen in den untersuchten österreichischen Destinationen 13 %

Preisabstand Zermatt zu St. Johann in Tirol: 639 Ꞓ gegenüber 285 Ꞓ pro Nacht (+124 %)

Übernachtungspreise:

Zermatt, 639 Ꞓ St. Moritz, 581 Ꞓ Lech Zürs / Warth-Schröcken, 569 Ꞓ Grindelwald, 529 Ꞓ Arosa, 526 Ꞓ Saanen / Gstaad, 517 Ꞓ Kitzbühel Tourismus, 510 Ꞓ Serfaus-Fiss-Ladis, 503 Ꞓ St. Anton am Arlberg, 502 Ꞓ Obertauern, 443 Ꞓ Scuol, 438 Ꞓ Davos, 433 Ꞓ Saalbach Hinterglemm, 427 Ꞓ Paznaun-Ischgl, 422 Ꞓ Ötztal Tourismus, 416 Ꞓ Engelberg, 415 Ꞓ Schladming-Dachstein, 402 Ꞓ Hochkönig, 393 Ꞓ Mayrhofen-Hippach, 388 Ꞓ Achensee, 382 Ꞓ Montafon, 369 Ꞓ Gasteinertal, 369 Ꞓ Wilder Kaiser, 363 Ꞓ Tux-Finkenberg, 360 Ꞓ Erste Ferienregion im Zillertal, 357 Ꞓ Seefeld, 355 Ꞓ Salzburger Sportwelt (Neufusionierung), 351 Ꞓ Pitztal, 345 Ꞓ Zell am See-Kaprun, 342 Ꞓ Tiroler Zugspitz Arena, 339 Ꞓ Stubai Tirol, 333 Ꞓ Turracher Höhe, 326 Ꞓ Kitzbüheler Alpen–Brixental, 306 Ꞓ Kitzbüheler Alpen–St. Johann, 285 Ꞓ

*Durchschnittlicher Preis pro Nacht für ein Doppelzimmer mit Halbpension in der Wintersaison 2026/27. Grundlage sind die Trivago-Preise von mindestens fünf 4-Sterne-Hotels je Destination in der Neben- und in der Hauptsaison, abgefragt im August und Oktober 2026. Nicht stornierbare Tarife und Aktionspreise wurden nicht berücksichtigt.

Zwei Erfolgsmodelle mit unterschiedlichen Stärken

Der Vergleich zeigt, dass Österreich und die Schweiz im alpinen Tourismus unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Österreichs Stärke liegt in der Breite des Angebots, sowie in einem Preis-Leistungs-Modell, das unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Die Schweiz positioniert sich stärker über hochalpine Erlebnisräume, ein höheres Preisniveau und die Zahlungsbereitschaft ihrer Gäste.

Für Österreich wird es darauf ankommen, die Ganzjahresstrategie weiterzuentwickeln, die Qualität des touristischen Angebots zu steigern und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Destinationen langfristig zu sichern. Die Schweiz wiederum muss ihre hochalpinen Vorteile mit einer konsequenten Qualitätsstrategie verbinden und den hohen Erwartungen ihrer Gäste dauerhaft gerecht werden.

Die zentrale Erkenntnis des Alpine Destination Report 2027: Im alpinen Tourismus gibt es kein einheitliches Erfolgsrezept. Wettbewerbsfähigkeit entsteht aus dem Zusammenspiel von Preis, Qualität, Nachfrage, Angebotsstruktur und natürlichen Voraussetzungen. Entscheidend ist, wie gut es den Destinationen gelingt, ihre individuellen Stärken in ein langfristig tragfähiges Tourismusmodell zu übersetzen.

Über den Alpine Destination Report 2027

Der Alpine Destination Report 2027 der Prodinger Tourismusberatung vergleicht ausgewählte führende Bergdestinationen Österreichs und der Schweiz hinsichtlich ihrer touristischen Nachfrage, Preispositionierung, Angebotsstruktur und Standortvoraussetzungen.

Quellen:

Statistikabteilungen der jeweiligen Landesregierungen

SGH - Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit

card complete Servicebank AG

Ski Guide Austria

Ski Resort ReviewRadar

Trivago (www.trivago.at)

u.v.m.

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