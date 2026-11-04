Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zu Besuch bei der IGGÖ

Wien (OTS) -

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat am 3. November 2026 die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) besucht. Präsident Ümit Vural empfing ihn am Sitz der Glaubensgemeinschaft im 7. Wiener Gemeindebezirk. Der Besuch knüpft an das Treffen der beiden im September im Wiener Rathaus an und zeigt, wie vertrauensvoll die Stadt Wien und die IGGÖ bereits zusammenarbeiten.

Im Mittelpunkt stand die Zusammenarbeit zwischen Stadt Wien und Glaubensgemeinschaft in Bereichen wie Bildung, Jugendarbeit oder Soziales, in denen sich die muslimischen Gemeinden seit Jahren engagieren.

Gemeinsam für Zusammenhalt in Wien

Ludwig und Vural sind sich einig, dass Muslim:innen seit Generationen fest zu Wien gehören. Sie arbeiten, lernen und engagieren sich in der Stadt und tragen jeden Tag zu ihrem Gelingen bei.

Als Beispiel für gelebten Dialog nannten beide den Wiener Religionsrat. Dort übernehmen die Religionsgemeinschaften gemeinsam Verantwortung für Frieden und Zusammenhalt in der Stadt. Beide betonten, dass sich der Weg des Gesprächs in Wien bewährt und stetig weitergehen soll.

Vielfalt als Stärke der Stadt

Bürgermeister Ludwig würdigte das Engagement der muslimischen Gemeinden und der vielen Ehrenamtlichen. Sie setzen sich in ihren Grätzln, in der Jugendarbeit und im sozialen Bereich für ein gutes Miteinander ein. Als gemeinsame Grundlage nannte er Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekt.

Präsident Vural und Erster Imam d. Islamischen Religionsgemeinde Wien, Ermin Šehić, dankten dem Bürgermeister für seinen Besuch und sehen darin ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Muslim:innen in Wien. Präsident Vural bekräftigte, dass die IGGÖ eine verlässliche Partnerin ist, wenn es darum geht, Brücken zu bauen, Begegnungen zu ermöglichen und den Zusammenhalt in der Stadt zu stärken.

Ludwig hob hervor, wie wichtig der regelmäßige Austausch ist. Dass Menschen unterschiedlichen Glaubens in Wien gut miteinander leben, sei keine Selbstverständlichkeit. Es beruhe auf Vertrauen und Zusammenarbeit, und die Islamische Glaubensgemeinschaft sei dabei eine wichtige Partnerin der Stadt.

Zum Abschluss vereinbarten beide, den Dialog auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen.