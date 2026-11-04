Die LGT erneut in allen Märkten als «Great Place to Work» zertifiziert

Vaduz (OTS) -

Die LGT wurde erneut als «Great Place to Work» zertifiziert. Die unabhängige Mitarbeitendenumfrage zeigt: 86% der Befragten finden, dass die LGT eine sehr gute Arbeitgeberin ist. Besonders schätzen sie die Willkommenskultur, den familiären Umgang und das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird.

Grundlage der Zertifizierung ist eine weltweite Mitarbeitendenumfrage, die das Beratungs- und Forschungsinstitut «Great Place to Work» im September 2026 unabhängig durchgeführt hat. An der Umfrage nahmen Mitarbeitende aus den 13 Märkten der LGT teil: Liechtenstein, die Schweiz, Österreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Spanien, Singapur, Hongkong, Thailand, Australien, Japan, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Umfrage bewertet die Arbeitsplatzkultur anhand von fünf Dimensionen: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Mehr als 4100 Mitarbeitende nahmen daran teil. Das entspricht 81% der LGT Belegschaft. Bereits in der letzten Umfrage im Jahr 2023 hatte die LGT die globale «Great Place to Work» Zertifizierung erhalten.

Eine Kultur des Vertrauens, der Verantwortung und des Stolzes

Wie die Auswertung der Umfrage zeigt, finden 86% der Befragten, dass die LGT ein «Great Place to Work» ist. Besonders schätzen die Mitarbeitenden die Willkommenskultur und den familiären Umgang im Unternehmen. 89% sind stolz darauf, bei der LGT zu arbeiten. Sie heben das Vertrauen hervor, das ihnen entgegengebracht wird, und berichten, dass ihre Führungskräfte Eigeninitiative und Eigenverantwortung fördern. Die Ergebnisse weisen zudem auf eine ausgeprägt inklusive Kultur hin. 90% der Befragten geben an, dass man bei der LGT ehrlich und ethisch handelt. Auch in die Qualität der Dienstleistungen, die sie erbringen, haben die Mitarbeitenden grosses Vertrauen.

Teil der Zertifizierung ist neben der Umfrage auch ein «Culture Audit». Darin zeigen die teilnehmenden Unternehmen anhand konkreter Beispiele auf, wie ihre Arbeitsplatzkultur gelebt wird und wie interne Prozesse, Systeme und Richtlinien diese unterstützen.

Ein wichtiger Gradmesser

«Wir freuen uns über diese Anerkennung. Die LGT ist seit unserer letzten Umfrage im Jahr 2023 stark gewachsen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass Vertrauen, Respekt und Zusammenarbeit weiterhin wichtige Stärken unserer Kultur sind. Diese Stärken auch bei weiterem Wachstum zu pflegen und weiterzuentwickeln, erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit», sagt Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking. «Die unabhängige Beurteilung hilft uns zu verstehen, was wir gut machen und wo wir uns verbessern können. Diese Themen werden wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden angehen, damit sie auch weiterhin stolz darauf sein können, ein Teil der LGT zu sein.»

Das international tätige Institut Great Place to Work erhebt und analysiert seit über 30 Jahren Daten zur Arbeitsplatzkultur von Organisationen. Jährlich arbeitet es weltweit mit über 22 000 Unternehmen zusammen und befragt rund 20 Millionen Mitarbeitende in mehr als 180 Ländern.