ORF-kofinanziertes Drama „Everytime“ bei Viennale 2026 mit Wiener Filmpreis ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die diesjährige Viennale ist heute, am Dienstag, dem 3. November 2026, zu Ende gegangen. Der ORF war mit sechs vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Produktionen im Festivalprogramm vertreten. Einer dieser Filme, Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Wollners ORF-kofinanziertes und bereits international – u. a. bei den Filmfestspielen von Cannes – ausgezeichnetes Drama „Everytime“, wurde dabei als „Bester österreichischer Film“ mit dem Wiener Filmpreis, einer von der Stadt Wien gestifteten und von einer hochkarätigen Jury vergebenen Auszeichnung, geehrt. Neben Birgit Minichmayr sind in weiteren Rollen u. a. Lotte Shirin Keiling, Tristán López und Carla Hüttermann zu sehen.

Der ORF begleitete die 64. Ausgabe der Viennale umfassend in seinen Kanälen. ORF ON präsentiert in einer Videokollektion außerdem preisgekrönte Filme und stellt auch das aktuelle Fernsehprogramm rund um das heurige Festival (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind) online bereit.