  • 03.11.2026, 18:10:32
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FPÖ-Schütz: SPÖ führt 70-Stunden-Woche ein!

Wiener Stadtregierung seit Jahren in Kenntnis von rechtswidrigen Arbeitszeitmodellen bei Schulwarten. FPÖ fordert Aufklärung und Konsequenzen

Wien (OTS) - 

„Während sich die SPÖ gerne als Schutzpatronin der Arbeitnehmerrechte inszeniert, werden im eigenen Verantwortungsbereich offenbar Schulwarte mit bis zu 70 Wochenstunden belastet. Diese Doppelmoral ist unerträglich“, kritisiert die Personalsprecherin der Wiener Freiheitlichen, LAbg. Angela Schütz, die aktuellen Enthüllungen rund um Wiens Schulwarte.

Besonders brisant sei, dass die zuständige MA 56 bereits 2022 in einem internen Dokument selbst festgehalten haben soll, dass mit dem bestehenden Dienstzeitmodell die gesetzliche Höchstarbeitszeit umgangen werde: „Wenn die Stadtregierung seit Jahren über diese Missstände Bescheid weiß und dennoch nicht handelt, ist das ein politischer Offenbarungseid. Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky muss erklären, warum die Warnungen der eigenen Verwaltung offenbar ignoriert wurden“, fordert Schütz.

Wie dramatisch die Situation ist, zeigen auch die Krankenstandszahlen: Mit durchschnittlich 35,25 Tagen liegen die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Schulwarte mehr als fünfmal so hoch wie jene der übrigen Stadtbediensteten. Hinzu kommen schwerwiegende Vorwürfe über unrichtige Arbeitszeitaufzeichnungen. „Hier stehen nicht nur die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften, sondern auch die Fürsorgepflicht der Stadt Wien als Dienstgeberin auf dem Prüfstand“, so Schütz.

Die FPÖ fordert eine vollständige Aufklärung, die Überprüfung der Arbeitszeitaufzeichnungen sowie ausreichend Personal, um gesetzeskonforme Dienstzeiten sicherzustellen. „Wer von anderen Arbeitgebern ständig die strikte Einhaltung der Arbeitnehmerrechte verlangt, muss sich selbst daran messen lassen. Die Wiener Schulwarte haben ein Recht auf faire Arbeitsbedingungen“, stellt Schütz abschließend klar.

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