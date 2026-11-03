  • 03.11.2026, 16:45:32
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  • OTS0136

Wahlabend USA - Midterms im Bellaria Kino am 4.11.

Am 4. November widmet sich das ASH – Forum der Zivilgesellschaft den Midterm Elections in den USA und bringt politische Bildung ins Kino.

Wien (OTS) - 

Zwei Politthriller: „All the President's Men/Die Unbestechlichen“ spielt es auf der Leinwand, während am Tag davor in den USA die Midterm Elections (Halbzeitwahlen) stattfinden.

Gespannt blickt ein großer Teil der Welt in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senator:innen gewählt werden.

Einen Tag nach der Wahl analysiert der renommierte Politikwissenschafter Reinhard Heinisch die Ergebnisse der Midterm Elections im Bellaria Kino. Moderiert von Journalist Tori Reichel.

Wahlen prägen und entscheiden über die Zukunft unserer demokratischen Gesellschaften. Die Wahlabende des ASH Forums bieten die Möglichkeit, nationale und internationale Wahlen gemeinsam zu verfolgen, Ergebnisse einzuordnen und politische Entwicklungen zu diskutieren.

Wahlabend USA – Midterms am 4.11.2026

Filmvorführung „All the President's Men/Die Unbestechlichen“ 
+ Analyse der Midterms mit Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch

Datum: 04.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Bellaria Kino
Museumstrasse 3
1070 Wien

URL: https://www.ash-forum.at/site/veranstaltungen/eventman.event/253.html

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ASH - Forum der Zivilgesellschaft
Vanessa Spanbauer
Telefon: +43 664 966 51 01
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ash-forum.at/

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