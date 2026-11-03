Die Tourismusgesellschaft Salzburg (TSG) hat einen neuen Geschäftsführer: Dr. Gregor Matjan übernimmt die Leitung

Salzburg/Wien/Berchtesgadener Land (OTS) -

Seit 02. November leitet Dr. Gregor Matjan das Unternehmen und ist für die drei zentralen Bereiche der TSG verantwortlich: Salzburg Congress, das touristische Marketing der Stadt Salzburg sowie das Paracelsus Bad & Kurhaus.

Erfahrung im Tourismus und Bäderbetrieb

Zuletzt war Dr. Matjan als Vorstand des Ruhpolding Tourismus Kommunalunternehmens tätig. Dort verantwortete er neben den klassischen Aufgaben des Destinationsmanagements auch den Veranstaltungsbereich sowie den Freizeitkomplex Vita Alpina mit Bade-, Sauna- und Eissportangeboten.

„Nach intensiven Jahren im Tourismusmanagement freue ich mich darauf, meine Erfahrungen nun in Salzburg einzubringen. Dabei ist es mir wichtig, Ruhe und Kontinuität ins Unternehmen zu bringen und die herausfordernden Ziele und Projekte der Vision Salzburg 2040 gemeinsam mit dem Team umzusetzen. Gleichzeitig darf auch das operative Tagesgeschäft nicht zu kurz kommen, wenn laufende Themen und Projekte anstehen“, betont Dr. Gregor Matjan.

Expertise aus Wissenschaft und Praxis

Dr. Gregor Matjan promovierte an der Universität Wien im Fach Politikwissenschaft. Seine berufliche Laufbahn führte ihn über verschiedene Stationen im Tourismus- und Destinationsmanagement. So war er als Produkt- und Projektmanager sowie im Tourismusmarketing unter anderem bei der SalzburgerLand Tourismus GmbH tätig.

Neben seinen Tätigkeiten in der Tourismusbranche brachte Dr. Matjan sein Fachwissen als selbstständiger Unternehmensberater und Lektor an der FH Wien im Bereich „Data Thinking for Tourism Destinations“ ein. Privat lebt er mit seiner Familie nahe Mattsee und findet beim Wassersport einen Ausgleich zu seinem beruflichen Alltag.

Über die TSG Tourismus Salzburg GmbH

Die TSG Tourismus Salzburg GmbH steht zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Salzburg und vermarktet die Stadt als internationale Reise- und Kongressdestination. Neben dem Betrieb des Salzburg Congress verantwortet die Gesellschaft das touristische Marketing der Stadt sowie Paracelsus Bad & Kurhaus. Im vergangenen Jahr fanden im Salzburg Congress rund 90 Veranstaltungen statt. Gleichzeitig wurden in der Stadt Salzburg rund 3,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Damit leistet die TSG einen wichtigen Beitrag zur touristischen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Wertschöpfung am Standort Salzburg.