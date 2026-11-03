  • 03.11.2026, 16:05:39
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  • OTS0133

Das Team der SPÖ-Minister*innen und SPÖ-Staatssekretär*innen

Wien (OTS) - 

Der SPÖ-Pressedienst gibt eine aktualisierte Liste der Kabinettchef*innen, Büroleiter*innen und Pressesprecher*innen der SPÖ-Minister*innen und SPÖ-Staatssekretär*innen bekannt. ****

Kabinettchefin und Pressesprecher*innen von Vizekanzler

Andreas Babler

Kabinettchefin: Sandra Breiteneder

Leitung Kommunikation:

Raphaela Pammer, +4366478082851

E-Mail: [email protected]

Pressesprecher*innen:

Simon Doujak, +4366488461875

E-Mail: [email protected]

Debora Mula, +4366478082849

E-Mail: [email protected]

Büroleiter und Pressesprecher von Staatssekretärin Michaela Schmidt

Büroleiter: Florian Steininger

Pressesprecher:

Dominik Gries, +4366478082858

E-Mail: [email protected]

Mathias Klein, +4366478028687

E-Mail: [email protected]

Kabinettchefin und Pressesprecher von Bundesministerin Korinna Schumann

Kabinettchefin: Katharina Mader

Pressesprecher:

Christoph Ertl, +4366488777555

E-Mail: [email protected]

Martin Mandl, +4366488777542

E-Mail: [email protected]

Büroleiter und Pressesprecher*innen von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig

Büroleiter: Stefan Hofstetter

Pressesprecher*innen:

Jakob Kramar-Schmid, +4366488777549

E-Mail: [email protected]

Laura Stromberger, +436644414782

E-Mail: [email protected]

Kabinettchef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Markus Marterbauer

Kabinettchef: Dominik Bernhofer

Pressesprecher*innen:

Sigrid Rosenberger (Leitung), +436648581205

E-Mail: [email protected]

Markus Stradner, +436649658441

E-Mail: [email protected]

Miriam Koch, +436648449488

E-Mail: [email protected]

Kabinettchef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Peter Hanke

Kabinettchef: Peter Walder-Wintersteiner

Pressesprecher*innen:

Robert Lechner (Leitung), +4366488590175

E-Mail: [email protected]

Jan Hofmann, +4366488742552

Mail: [email protected]

Carina Novy, +436648551912

E-Mail: [email protected]

Kabinettchef und Pressesprecher von Bundesministerin Anna Sporrer

Kabinettchef: Alexander Klingenbrunner

Pressesprecher:

Jakob Flossmann, +43676898912359

E-Mail: [email protected]

Maximilian Lehmann, +43676898912358

E-Mail: [email protected]

Kabinettchefin und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner

Kabinettchefin: Alexandra Schrefler-König

Pressesprecher*innen:

Lena Manninger, +4366478941377

E-Mail: [email protected]

Florian Atzmüller, +4366478092423

E-Mail: [email protected]

Büroleiter und Pressesprecherin von Staatssekretär Jörg Leichtfried

Büroleiter: Christian Strnad

Pressesprecherin:

Sarah Bimingstorfer, +4366488736714

E-Mail: [email protected]

SPÖ

Gesamtleitung Kommunikation SPÖ

Susanne Moser-Guntschnig, +436641609126

E-Mail: [email protected]


Pressesprecherin des SPÖ-Bundesgeschäftsführers Klaus Seltenheim
Theresa Hauke (vormals Schobesberger), +4366488455349
E-Mail: [email protected]

SPÖ-Parlamentsklub-Presse

Leitung der Presseabteilung im SPÖ-Parlamentsklub

Alexandra Hopf, +436641000099

E-Mail: [email protected]

Pressesprecher des SPÖ-Klubobmanns Philip Kucher

Luca Kaiser, +4366488461536

E-Mail: [email protected]

(Schluss) bj/ff

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