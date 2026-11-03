- 03.11.2026, 16:05:39
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Das Team der SPÖ-Minister*innen und SPÖ-Staatssekretär*innen
Der SPÖ-Pressedienst gibt eine aktualisierte Liste der Kabinettchef*innen, Büroleiter*innen und Pressesprecher*innen der SPÖ-Minister*innen und SPÖ-Staatssekretär*innen bekannt. ****
Kabinettchefin und Pressesprecher*innen von Vizekanzler
Andreas Babler
Kabinettchefin: Sandra Breiteneder
Leitung Kommunikation:
Raphaela Pammer, +4366478082851
E-Mail: [email protected]
Pressesprecher*innen:
Simon Doujak, +4366488461875
E-Mail: [email protected]
Debora Mula, +4366478082849
E-Mail: [email protected]
Büroleiter und Pressesprecher von Staatssekretärin Michaela Schmidt
Büroleiter: Florian Steininger
Pressesprecher:
Dominik Gries, +4366478082858
E-Mail: [email protected]
Mathias Klein, +4366478028687
E-Mail: [email protected]
Kabinettchefin und Pressesprecher von Bundesministerin Korinna Schumann
Kabinettchefin: Katharina Mader
Pressesprecher:
Christoph Ertl, +4366488777555
E-Mail: [email protected]
Martin Mandl, +4366488777542
E-Mail: [email protected]
Büroleiter und Pressesprecher*innen von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig
Büroleiter: Stefan Hofstetter
Pressesprecher*innen:
Jakob Kramar-Schmid, +4366488777549
E-Mail: [email protected]
Laura Stromberger, +436644414782
E-Mail: [email protected]
Kabinettchef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Markus Marterbauer
Kabinettchef: Dominik Bernhofer
Pressesprecher*innen:
Sigrid Rosenberger (Leitung), +436648581205
E-Mail: [email protected]
Markus Stradner, +436649658441
E-Mail: [email protected]
Miriam Koch, +436648449488
E-Mail: [email protected]
Kabinettchef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Peter Hanke
Kabinettchef: Peter Walder-Wintersteiner
Pressesprecher*innen:
Robert Lechner (Leitung), +4366488590175
E-Mail: [email protected]
Jan Hofmann, +4366488742552
Mail: [email protected]
Carina Novy, +436648551912
E-Mail: [email protected]
Kabinettchef und Pressesprecher von Bundesministerin Anna Sporrer
Kabinettchef: Alexander Klingenbrunner
Pressesprecher:
Jakob Flossmann, +43676898912359
E-Mail: [email protected]
Maximilian Lehmann, +43676898912358
E-Mail: [email protected]
Kabinettchefin und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner
Kabinettchefin: Alexandra Schrefler-König
Pressesprecher*innen:
Lena Manninger, +4366478941377
E-Mail: [email protected]
Florian Atzmüller, +4366478092423
E-Mail: [email protected]
Büroleiter und Pressesprecherin von Staatssekretär Jörg Leichtfried
Büroleiter: Christian Strnad
Pressesprecherin:
Sarah Bimingstorfer, +4366488736714
E-Mail: [email protected]
SPÖ
Gesamtleitung Kommunikation SPÖ
Susanne Moser-Guntschnig, +436641609126
E-Mail: [email protected]
Pressesprecherin des SPÖ-Bundesgeschäftsführers Klaus Seltenheim
Theresa Hauke (vormals Schobesberger), +4366488455349
E-Mail: [email protected]
SPÖ-Parlamentsklub-Presse
Leitung der Presseabteilung im SPÖ-Parlamentsklub
Alexandra Hopf, +436641000099
E-Mail: [email protected]
Pressesprecher des SPÖ-Klubobmanns Philip Kucher
Luca Kaiser, +4366488461536
E-Mail: [email protected]
(Schluss) bj/ff
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