Mehr Sicherheit für Verkehrsteilnehmer in Breitenfurt Ost

St. Pölten (OTS) -

In Breitenfurt Ost wurde die Kreuzung Laaber Straße / Hauptstraße im Zuge der Landesstraßen B 13 und L 2102 saniert. Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme beliefen sich auf rund 160.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

An der Landesstraße B 13 befindet sich eine dreistrahlige Kreuzung mit der L 2102. Aufgrund des hohen Alters der Fahrbahn und bestehender Griffigkeitsprobleme hat sich der NÖ Straßendienst für eine Sanierung dieses Abschnitts entschieden. Der Kreuzungsbereich weist eine Fahrbahnbreite von 6 bis 12 Metern auf und wird von durchschnittlich rund 13.500 Fahrzeugen pro Tag befahren. Im Zuge der Sanierung wurde im Kreuzungsbereich der B 13 mit der L 2102 eine neue bituminöse Trag- und Deckschichte auf einer Gesamtfläche von rund 3.000 Quadratmetern aufgebracht. Die Bauarbeiten wurden von der Firma STRABAG ausgeführt und konnten heute offiziell abgeschlossen werden.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]