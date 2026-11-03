IV zum Equal Pay Day: Lücke an der Wurzel schließen statt neue Bürokratie aufbauen

Wien (OTS) -

Der Equal Pay Day am 5. November rückt die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern wieder in den Mittelpunkt. Die Industriellenvereinigung (IV) plädiert in diesem Zusammenhang dafür, weniger über Symboltage und mehr über die Ursachen der Lücke zu sprechen. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist für die Industrie selbstverständlich und seit Jahrzehnten gesetzlich verankert. Die Kollektivverträge der Industrie sind geschlechtsneutral“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. „Wer die Lücke schließen will, muss dort ansetzen, wo sie entsteht: bei Teilzeit, bei der Berufswahl und bei fehlender Kinderbetreuung.“ Die IV fordert daher einen raschen Ausbau ganztägiger, ganzjähriger Kinderbetreuung, steuerliche Anreize für Mehrarbeit und Vollzeit sowie mehr Frauen in gut bezahlten MINT-Berufen. In diese investiert die Industrie etwa mit dem Kindertag der Industrie seit Jahren.

Bei der EU-Lohntransparenzrichtlinie fordert die IV eine Überarbeitung der Richtlinie auf EU-Ebene: „In der weiterhin angespannten konjunkturellen Lage dürfen Unternehmen nicht noch mit zusätzlicher Bürokratie, komplexen Bewertungssystemen und wachsender Rechtsunsicherheit belastet werden – all das droht bei der Umsetzung der geplanten Richtlinie“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und meint weiter: „Eine Überarbeitung der Richtlinie, wie bereits mehrmals vorgeschlagen, ist auch im Sinne der aktuellen Entbürokratisierungsvorhaben, dringend notwendig.“