Weihnachtszauber am Wörthersee

Velden am Wörthersee (OTS) -

Vier einzigartige Adventwelten laden dazu ein, die Vorfreude auf Weihnachten zwischen romantischen Seeuferpromenaden, stimmungsvollen Klängen und liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk zu genießen. Ob direkt am Wasser oder hoch über der winterlichen Seenlandschaft, hier wird der Advent zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Velden – die romantische Engelsstadt

In der Adventzeit verwandelt sich Velden in eine zauberhafte Engelsstadt. Der schwimmende Adventkranz erstrahlt auf dem See und taucht die Umgebung in festlichen Glanz. Entlang der liebevoll geschmückten Straßen laden Adventhütten mit heimischem Kunsthandwerk und regionalen Köstlichkeiten zum Bummeln und Genießen ein. Besonders für Familien ist der märchenhafte Kinderadvent im stimmungsvollen Lichterpark ein unvergessliches Erlebnis.

Pörtschach – Kunst, die bewegt. Klänge, die berühren.

Beim Stillen Kunstadvent verschmelzen Natur, Kunst und Musik zu einem besonderen Erlebnis. Entlang der malerischen Promenade und über die naturbelassene Halbinsel führt ein Adventweg direkt am Wörthersee. Künstlerische Installationen und stimmungsvolle Lichtinszenierungen laden zum Staunen und Innehalten ein. Hochwertige heimische Musik, von Chören und Bands bis hin zu Poetry-Slam-Darbietungen, sorgt für besondere Momente und macht den Advent zu einem Ort der Begegnung und Entschleunigung.

Pyramidenkogel – Advent über den Wolken

Hoch über dem Wörthersee erwartet Besucher ein Adventmarkt mit einzigartiger Aussicht. Am Fuße des höchsten hölzernen Aussichtsturms der Welt sorgen regionale Musikgruppen, Chöre und kleine Ensembles mit unverstärkten Klängen für authentische Weihnachtsstimmung. Von der Aussichtsplattform auf 920 Metern Seehöhe eröffnet sich ein beeindruckender Panoramablick über die winterliche Landschaft Kärntens. Für die kleinen Gäste hält Bär Benno spannende Abenteuer bereit.

Maria Wörth – romantischer Kirchenadvent

Die malerische Halbinsel mit ihren beiden Kirchen bildet die Kulisse für einen besonders besinnlichen Advent. Festliche Konzerte in der Wallfahrtskirche, liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten laden zum Entdecken und Genießen ein. Eisprinzessin Luna entführt Besucher in eine zauberhafte Geschichtenwelt rund um Wunschbaum und Wunschglocke. Alpakawanderungen und Kirchenführungen ergänzen das abwechslungsreiche Programm.

Weitere Adventtipps rund um den Wörthersee

Auch abseits der vier großen Adventwelten gibt es einiges zu entdecken. Klein, aber fein präsentiert sich der Ferlacher Adventzauber im Rosental. Jeden Freitag sorgen heimische Vereine und Unternehmen sowie ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm von Kindergärten, Schulen, Musikschule und Chören für vorweihnachtliche Stimmung.

In Krumpendorf lädt das Adventfunkeln an einem Wochenende zu gemütlichen Stunden ein. Direkt im Bahnhof Pörtschach begeistert die Galerie ZUGänglicheKUNST mit einem erlesenen Weihnachts-Handwerksmarkt. Ein weiteres Highlight ist der Advent de Luxe im Hotel Schloss Seefels, der mit einem Bootsshuttle vom Stillen Kunstadvent in Pörtschach aus erreichbar ist. Außerdem findet heuer schon zum 4. Mal der Fellnasen Advent am Seecorso Velden statt. Ein Treffpunkt für alle, die ihre Liebe zu Hunden, Katzen und Pferden teilen.

"Der Advent am Wörthersee begeistert mit einer einzigartigen Kombination aus vier außergewöhnlichen Adventmärkten, die für jeden Geschmack etwas Besonderes bieten. Ein Highlight ist die Wörthersee Schifffahrt, die nicht nur als stimmungsvolles Verkehrsmittel die Märkte miteinander verbindet, sondern bereits die Anreise zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. So wird der Advent am Wörthersee zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise voller Weihnachtszauber,“ so Peter Peschel Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental.

Kulinarischer Genuss im Advent

Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten. An den Adventständen erwarten Besucher frisch zubereitete regionale Spezialitäten, traditionelle Schmankerln und süße Winterklassiker. Ob bei einer wärmenden Tasse Punsch oder beim Genießen heimischer Köstlichkeiten: hier lässt sich die Vorweihnachtszeit von ihrer genussvollen Seite erleben.

Entspannt und nachhaltig von Adventmarkt zu Adventmarkt

Besonders stimmungsvoll lassen sich die Adventmärkte vom Wasser aus entdecken. Die Adventschifffahrt verbindet die festlich beleuchteten Orte am See und macht bereits den Weg zum Erlebnis. Neu sind die direkte Verbindung zwischen Pörtschach und Maria Wörth in nur 20 Minuten sowie die Schnellverbindung ohne Zwischenstopp zwischen Klagenfurt und Velden.

Shuttlebusse bringen Gäste von Velden und Maria Wörth bequem auf den Pyramidenkogel. Auch mit der Bahn sind die Adventmärkte in Velden und Pörtschach gut erreichbar. Für Übernachtungsgäste mit der Wörthersee Plus Card stehen zudem verschiedene öffentliche Verkehrsangebote kostenlos zur Verfügung.

Termine und Informationen

20. November bis 20. Dezember 2026: Freitag, Samstag und Sonntag sowie am 7. und 8. Dezember.

Maria Wörth: 21. November bis 20. Dezember, Samstag und Sonntag sowie am 7. und 8. Dezember.

Ferlacher Adventzauber: jeweils freitags.