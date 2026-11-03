  • 03.11.2026, 14:42:03
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  • OTS0117

B 12 Enzersdorfer Straße in Brunn/Geb. saniert

Rund 340 Meter Fahrbahn erneuert – Land investierte rund 100.000 Euro

St. Pölten (OTS) - 

Heute wurde die Fahrbahnsanierung an der Landesstraße B 12, Enzersdorfer Straße, in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) offiziell abgeschlossen. Auf einer Länge von rund 340 Metern wurde die Fahrbahn erneuert. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 100.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße B 12 entsprach aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden wie Verdrückungen, Spurrinnen und Ausbrüchen zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst hat daher eine Erneuerung der Fahrbahn im Bereich von Kilometer 10,74 bis Kilometer 11,08 beschlossen.

Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von rund 340 Metern bzw. auf einer Fläche von rund 2.400 Quadratmetern abgefräst und anschließend mit einer neuen Asphaltschichte wiederhergestellt. Die Arbeiten wurden von der Firma SWIETELSKY im Oktober ausgeführt. Im Anschluss wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
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