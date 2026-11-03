  • 03.11.2026, 14:30:34
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Ausstellungsankündigung: LINDA CHRISTANELL. Die Gaben der Göttin ab 7. November 2026 im Künstlerhaus

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der neuen Ausstellung LINDA CHRISTANELL. Die Gaben der Göttin (ab 7.11.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zu einer exklusiven Pressepreview am Donnerstag, 5. November, 11:30 Uhr ein. Anmeldung unter [email protected] ist erforderlich. Auf Anfrage sind weitere Besichtigungstermine möglich.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 6. November, 19 Uhr in Anwesenheit von Tanja Prušnik, Präsidentin Künstlerhaus Vereinigung, Günther Oberhollenzer, Künstlerischer Leiter, Rhea Tebbich und Berthold Ecker, Kurator*innen, und beteiligten Künstlerinnen statt.

Mit Linda Christanell präsentiert das Künstlerhaus eine Pionierin der feministischen Avantgarde. Die Personale ist ihre bisher größte Ausstellung. Mitte der 1960er-Jahre schuf Christanell Zeichnungen und Malereien, die sich mit Informel, Pop-Art, Formzerlegung und zeichenhafter Abstraktion auseinandersetzten. Ende des Jahrzehnts experimentierte sie mit Plexiglas, Textilien und Schaumstoff, die sie teils in Verbindung mit dem eigenen Körper einsetzte. Von 1976 bis 1978 arbeitete sie mit Renate Bertlmann als BC-Kollektiv, mit Karin Mack und Margot Pilz schuf sie die monumentale Fotoserie Wir über uns (1978–1981). Fotografie und Film rückten zunehmend ins Zentrum ihres Werks. Dabei lotete sie die Grenzen der Repräsentation aus und stellte Fragen nach Körper, Blick, Identität und Sichtbarkeit. Die Retrospektive beleuchtet erstmals ihr gesamtes Frühwerk bis zu den Filmen und zeigt weitgehend unbekanntes, in Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum restauriertes Filmmaterial. Im Dialog mit Werken von Wegbegleiterinnen und Künstlerinnen jüngerer Generationen wird die anhaltende Aktualität ihres Werks sichtbar.

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Künstlerhaus Vereinigung
Alexandra Gamrot, MA BA (Hons)
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