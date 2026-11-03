Amerika wählt: Machtverlust für Trump? | "Pro und Contra" am Dienstag um 22:25 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Die USA sind im Wahlfieber und auch die ganze Welt beobachtet gespannt den Ausgang der US-Midterms. Denn die Parlamentswahlen in den 50 US-Bundesstaaten sind weit mehr als eine Zwischenbilanz von Trumps Politik, dessen Popularität durch Teuerung und Iran-Krieg auf einen historischen Tiefstand gesunken ist. Den Republikanern droht der Verlust von Repräsentantenhaus und Senat, was den Präsidenten künftig zu schmerzhaften Kompromissen zwingen würde. Mit ein Grund, warum Trump im Vorfeld bereits Zweifel an der Legitimität der Wahl geschürt hat.



Werden die Midterms zum politischen Denkzettel oder widerlegt Trump die Umfragen? Würde der US-Präsident eine Niederlage anerkennen oder schlittern die USA in eine Demokratiekrise? Das und mehr diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:25 Uhr bei "Pro und Contra" auf JOYN & PULS 4:

Frauke Petry, ehemalige AfD-Parteivorsitzende und Parteigründerin Team Freiheit

Helmut Brandstätter, EU-Abgeordneter, NEOS

George Weinberg, Vorsitzender Republicans Overseas Deutschland

Eric Frey, Journalist und Politikwissenschaftler



Bei „Breaking Media“ sprechen Gerhard Zeiler und Ingrid Brodnig über Trump, die Medien und KI im Wahlkampf um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4



Die Organisation "Reporter Ohne Grenzen" nennt ihn "Feind der Pressefreiheit". Donald Trump verbannt Journalist:innen aus dem Weißen Haus, greift Reporter:innen persönlich an und erklärt kritische Berichterstattung generell zu „Fake News“. Welche Folgen das für den Journalismus in den USA hat, bespricht Moderatorin Gundula Geiginger mit Medienmanager Gerhard Zeiler in New York.



Außerdem Thema in der Sendung: Wahlmanipulation durch KI. Auch künstliche Intelligenz spielt bei den Midterms eine große Rolle. Denn immer öfter wird sie für Recherche und als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Eine Tatsache, die sich Wahlkämpfer:innen zu Nutze machen und die KI entsprechend mit ihrer Wahrheit füttern. Dazu spricht Gundula Geiginger mit der Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig.



"Pro und Contra“ am Dienstag um 22:25 Uhr und "Breaking Media" um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4