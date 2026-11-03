LICHT INS DUNKEL und ORF Vorarlberg unterstützen „CultWerk“ der Caritas

Wien (OTS) -

Im Jahr 2026 gehen die LICHT INS DUNKEL-Spenden in Vorarlberg unter anderem an das inklusive handwerkliche CoWorking „CultWerk“ in Bludenz. Es ist ein Arbeits- und Dienstleistungsprojekt der Caritas Vorarlberg für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung. Im „CultWerk“ erledigen sie Dienstleistungsaufträge für renommierte Wirtschaftsunternehmen. Zudem gibt es Kooperationen mit der Regio Walgau und den umliegenden Gemeinden. Auch private Anfragen werden entgegengenommen. Das „CultWerk“ ist ein Sprungbrett für viele – oft junge – Menschen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Durch ihre Tätigkeit können sie aktiv und sinnstiftend am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben.

Anspruchsvolles Handwerk im CoWorking-Space

Das „CultWerk“ ist ein inklusives Arbeitsmodell. Zwei Grundaspekte sind dabei zentral. Unter dem Motto „Weniger Basteln – mehr echtes Handwerk“ entstehen auch handwerklich anspruchsvollere Arbeiten. Dadurch erschließen sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Beeinträchtigung neue, zukunftsorientierte Tätigkeitsfelder. Außerdem ist das „CultWerk“ als handwerkliches CoWorking gedacht: Wenn Privatpersonen, Schulen oder Vereine bestimmte handwerkliche Ziele haben, aber nicht die geeigneten Maschinen dafür, dann können sie sich ans „CultWerk“ wenden. Hier finden sie sowohl die entsprechenden Maschinen als auch die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Beeinträchtigung, die bei der Verwendung der Maschine anleiten und unterstützen. Mit den Spenden, die über LICHT INS DUNKEL für das „CultWerk“ zusammenkommen, wird die räumliche und maschinelle Ausstattung finanziert, was dem Projekt die nötige Starthilfe gewährleistet.

LICHT INS DUNKEL bewegt Vorarlberg

Der ORF Vorarlberg startet mehrere Initiativen zugunsten von LICHT INS DUNKEL 2026. Vom 9. bis 15. November lädt ORF Radio Vorarlberg zur „40.000-Kilometer-Challenge“ ein. Für jeden absolvierten Kilometer spendet die Gunz Warenhandels GmbH in Mäder einen Euro für LICHT INS DUNKEL. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Rollator oder im Rollstuhl – jede Bewegung zählt.

Musikalischer Spendentag bei ORF Radio Vorarlberg

ORF Radio Vorarlberg präsentiert am 26. November einen großen Spendentag zugunsten von LICHT INS DUNKEL. An diesem Tag machen die Hörerinnen und Hörer Programm. Für eine Spende spielt ORF Radio Vorarlberg den ganz persönlichen Lieblingshit.

Festliche TV-Gala für den guten Zweck

Bei den glanzvollen LICHT INS DUNKEL-TV-Live-Sendungen des ORF Vorarlberg am 23. und 24. Dezember in ORF 2 V überreichen Großspenderinnen und Großspender aus der Vorarlberger Wirtschaft ihre Spenden für LICHT INS DUNKEL. Weihnachtliche Musik von Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlern sowie Gespräche mit prominenten Talkgästen umrahmen die TV-Sendungen live aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn, moderiert von Katharina Batlogg und David Breznik.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit LICHT INS DUNKEL macht der ORF Vorarlberg sichtbar, wie sehr die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zusammenhalten und füreinander einstehen. Wir freuen uns, dass wir 2026 das handwerkliche CoWorking ‚CultWerk‘ der Caritas Vorarlberg unterstützen dürfen. Damit leisten wir gerne einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Beeinträchtigungen.“

Walter Schmolly, Direktor Caritas Vorarlberg: „Wir sind laufend bemüht, unsere Arbeit für und mit Menschen mit Beeinträchtigung inklusiver zu gestalten. Das Handwerken bietet dafür viele Möglichkeiten. Mit dem ‚CultWerk‘ schafft die Caritas in Bludenz einen inklusiven CoWorking-Raum fürs Handwerken. Der ORF Vorarlberg und LICHT INS DUNKEL unterstützen uns bei der Einrichtung. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Spendenkonto

LICHT INS DUNKEL Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B