Bull und Schwarz Digits: eine deutsch-französische Allianz für Europas digitale Souveränität

Bad Friedrichshall (OTS) -

Bull, ein führendes Unternehmen im Bereich High-Performance-Computing und KI, und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, geben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) bekannt, um ein unabhängiges, sicheres europäisches Ökosystem für KI- und Cloud-Infrastruktur aufzubauen - von den Servern über die Softwareplattform bis hin zur integrierten Systemlösungen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, europäischen Organisationen - insbesondere in regulierten und strategischen Branchen - die Entwicklung, den Einsatz und die Skalierung von KI und Unternehmens-Computing zu ermöglichen, während sensible Daten, Infrastruktur und Betriebsabläufe unter europäischer Gerichtsbarkeit und Kontrolle bleiben.

Schaffung der physischen Grundlage für europäische Souveränität

Die Partner planen die Entwicklung einer leistungsstarken, souveränen KI-Architektur, bei der sie ihre jeweiligen Stärken bündeln, um eine sichere, groß angelegte KI-Infrastruktur in Europa aufzubauen. Schwarz Digits wird über STACKIT seine sichere Cloud-Infrastruktur einbringen und damit ein souveränes europäisches digitales Ökosystem bereitstellen, während Bull sein Fachwissen im Bereich KI sowie seine Erfahrung im High-performance Computing bei Großprojekten einbringen wird.

Die Server werden im Bull-Werk in Angers gefertigt und basieren auf europäischen Fertigungskapazitäten für skalierbare KI-Infrastrukturen. Ergänzt wird dies durch umfassende Expertise in Direct Liquid Cooling (DLC) und der Implementierung großskaliger KI-Systeme. So entsteht die Grundlage für leistungsstarke KI-Anwendungen und Workloads im großen Maßstab, verbunden mit höchster Energieeffizienz und größerer digitaler Souveränität.

Europäische KI für Unternehmen

Die Einführung der BullSequana-KI-Plattform auf dem STACKIT Marketplace wird deren Verfügbarkeit für Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor beschleunigen und ihnen über eine offene und modulare Umgebung Zugang zu KI-Softwareplattformen und -Lösungen unter europäischer Rechtshoheit ermöglichen. Über die Infrastruktur hinaus sind in Europa konzipierte und entwickelte Softwarefunktionen ein entscheidender Bestandteil des KI-Stacks. Sie helfen Organisationen dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten und Technologieentscheidungen zu behalten. Die Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen wächst rasant, angetrieben durch geopolitische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und den Wunsch von Unternehmen und Behörden nach größerer digitaler Souveränität.

Gemeinsame Innovation für Europas digitale Zukunft

Über diese ersten Initiativen hinaus planen Bull und Schwarz Digits, gemeinsam Serverlösungen auf Basis der Standards des Open Compute Project (OCP) zu entwickeln und dabei ihre jeweilige Infrastruktur- und Engineering-Kompetenz zu bündeln. Die Zusammenarbeit soll zudem wichtige Vorhaben wie die Integration von SAP-RISE und groß angelegte HPC-Projekte vorantreiben sowie Möglichkeiten für eine gemeinsame Integration von Quantencomputing ausloten. Damit schafft die Partnerschaft die Grundlage, um die gemeinsame Innovationsarbeit künftig auf weitere Technologiefelder auszuweiten

Emmanuel Le Roux, CEO von Bull:

"Aufbauend auf unserer Erfahrung in den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen sowie auf der Cloud-Infrastruktur von STACKIT wollen wir europäischen Organisationen Fähigkeiten an die Hand geben, die sie selbst bereitstellen und steuern können - sei es zur Beschleunigung der KI- Einführung oder zur Skalierung der Unternehmens-IT. Diese Zusammenarbeit unterstreicht erneut Bulls Engagement für den Ausbau einer europäischen KI-Infrastruktur, neben anderen Initiativen und Ökosystemen, an denen wir europaweit aktiv beteiligt sind. Diese Partnerschaft, die zum Aufbau einer souveränen digitalen Infrastruktur in Europa beiträgt, spiegelt unser Engagement für ein widerstandsfähiges und wettbewerbsfähiges europäisches Ökosystem wider."

Bernie Wagner, CRO von Schwarz Digits:

"Europäische Unternehmen, insbesondere in strategischen und regulierten Branchen, können es sich nicht leisten, zwischen modernster Rechenleistung und Datenhoheit wählen zu müssen. Unsere Allianz mit Bull schafft eine solide deutsch-französische Grundlage für KI in Unternehmen. Mit STACKIT bieten wir eine offene, unabhängige Cloud-Umgebung, die sensible Infrastruktur und betriebliche Arbeitsabläufe fest unter europäischer Kontrolle hält. Gemeinsam zeigen wir, dass Europa hochleistungsfähige Innovationen ganz nach seinen eigenen Vorstellungen umsetzen kann."