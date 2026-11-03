„Fokus Europa“ über den Zukunftsmarkt Südamerika

Wien (OTS) -

„Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, beschäftigt sich am Mittwoch, dem 4. November 2026, um 22.50 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Zukunftsmarkt Südamerika

Europa sucht nach den Handelsstreitigkeiten mit den USA neue Partner in Südamerika. Kann das Geschäft mit Brasilien die Ausfälle in den USA ersetzen? Rainer Mostbauer war in Brasilien unterwegs und hat sich bei Firmen und Diplomaten umgehört, wie sie zu den USA und Europa stehen und was sie vom Handeslabkommen Mercosur halten.

Der „Elefant im Raum“ – Donald Trump

Der mächtige Abwesende – wie US-Präsident Trump die Arbeit der EU grundsätzlich verändert, ohne jemals da zu sein. Eine Spurensuche in Brüssel von Johannes Perterer führt durch ratlose EU-Institutionen, die bis heute an einer Strategie arbeiten, wie sie den vollkommen unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump besänftigen könnten.

Gast im Studio zu beiden Themen ist Diplomat Martin Weiss, ehemaliger österreichischer Botschafter in den USA und CEO „Salzburg Global Seminar“.

Transithölle Schweiz

In ganz Europa sind immer mehr Lkw unterwegs, während der Anteil der Schiene am Frachtverkehr abnimmt. Sogar die Schweizer Bahn kämpft um höhere Kapazitäten, und die Lärm- und Abgasgeplagten Anrainer:innen entlang der Straßen kämpfen gegen den Lkw-Transit, berichtet Bettina Prendergast vom Schauplatz der Verkehrslawine.