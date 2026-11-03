  • 03.11.2026, 13:31:03
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Streichorchester meets urban sounds: ARTE lädt ab dem 8. November zu "Braths Sessions" ein

Kayla Shyx und Braths // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Was passiert, wenn die Eleganz eines Streichorchesters auf die Energie zeitgenössischer Musik trifft? Wenn urbane Sounds, große Emotionen und cineastische Bilder zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen?

Die neue Reihe Braths Sessions auf arte.tv eröffnet eine neue Perspektive auf die Musik von Souly, Wamen, Alizade, Vicky Sometani, RAPK, Kayla Shyx und BERWYN. Unter der Leitung des französischen Multiinstrumentalisten, Komponisten und Dirigenten Braths (Thomas Horeczko) werden ihre Songs orchestral neu interpretiert und erhalten eine ungeahnte Tiefe.

Jede der sieben Sessions wird zu einer visuellen Reise, die weit über ein gewöhnliches Live-Konzert hinausgeht. Die Kamera ist ganz nah dran, fängt jede Geste, jede Emotion und jeden überraschenden musikalischen Moment ein.

Die Folgen auf arte.tv im Überblick:

Braths Sessions - Souly, ab 08. November 2026

Braths Sessions - Wamen, ab 10. November 2026

Braths Sessions - Alizade, ab 12. November 2026

Braths Sessions - Vicky Sometani, ab 15. November 2026

Braths Sessions - RAPK, ab 17. November 2026

Braths Sessions - Kayla Shyx, ab 19. November 2026

Braths Sessions - BERWYN, ab 22. November 2026

Gern vermitteln wir ein Interview mit Braths und senden Ihnen auf Anfrage einen Screener zu.

Braths Sessions, ab 8. November auf arte.tv und Youtube

Konzert-Reihe von Mo Kanaan

RBB/ARTE, Spilled Milk Films

Deutschland 2026, 7 x 10-12 Min.

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