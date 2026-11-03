Tierschutz Austria: Dramatische Mäuserettung in Wien – Rund 300 Tiere in Obhut

Wien/Vösendorf (OTS) -

Was zunächst als Aufnahme von rund 30 Mäusen über die Volkshilfe begann, entpuppte sich vor Ort als extrem belastender Fall massiver Vernachlässigung. Die Tiere lebten unter widrigsten hygienischen Bedingungen auf engstem Raum: in nicht ausbruchssicheren, stark verschmutzten Terrarien ohne Geschlechtertrennung, mit massiver Kotansammlung, hoher Ammoniakbelastung und unkontrollierter Vermehrung. Viele hatten sich bereits in Böden, Wände, Decke, angrenzende Räume und sogar in Haushaltsgeräte ausgebreitet. Zahlreiche Tiere waren verletzt, zerbissen, krank oder litten an Tumoren; einige Weibchen waren trächtig.

Gemeinsam mit der Hunde-Such-Hilfe Österreich wurden die Tiere eingefangen, sortiert und nach Geschlechtern getrennt.

„Viele der Tiere waren verletzt oder krank. Wir mussten sofort handeln, um Schlimmeres zu verhindern“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria.

Bereits vor einem halben Jahr waren an diesem Standort rund 2.100 Mäuse gerettet worden. Nun befinden sich rund 300 Tiere bei Tierschutz Austria im Tierschutzhaus Vösendorf. Viele sind verletzt, zerbissen oder leiden an Tumoren und anderen gesundheitlichen Problemen – und müssen nun medizinisch behandelt werden. Einige Weibchen waren trächtig und haben inzwischen Junge bekommen.

Als nächstes werden die Männchen kastriert. Zudem brauchen die Tiere artgerechte Unterbringung mit ausreichend Platz und neue Terrarien.

Hinter solchen Fällen stecken oft menschliche Schicksale und Überforderung. In diesen Momenten zählt allein, dass geholfen wird," so Scheidl.



Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr