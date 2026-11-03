  • 03.11.2026, 13:01:32
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FPÖ-Dorner: „Flugabgabe macht Wien-Schwechat immer mehr zum Geisterflughafen“

Keine neuen Langstreckenflugzeuge für AUA – Lufthansa nennt Standortkosten als Grund

Sankt Pölten (OTS) - 

„Der SPÖ-Finanzminister und der ÖVP-Wirtschaftsminister müssen jetzt endlich aufwachen und handeln. Oder worauf warten die beiden Herren noch? Dass noch mehr Flugzeuge und noch mehr Passagiere Österreich verlassen und weitere Arbeitsplätze vernichtet werden und der einst stolze Flughafen Wien-Schwechat zunehmend zum Geister-Airport mutiert?“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Wirtschaftssprecher LAbg. Dieter Dorner aktuelle Medienberichte über die Verzögerung der Modernisierung der AUA-Flotte.

Die AUA muss vorerst auf fünf geplante Boeing-787-Dreamliner verzichten und die nächsten Jahre weiterhin die alten Boeing-777-Modelle verwenden. Die neuen Langstreckenmaschinen sollen woanders stationiert werden. Der Grund laut Lufthansa-Konzern: die hohen Standortkosten in Wien-Schwechat. Ein wesentlicher Kostentreiber: die Flugabgabe.

„Wenn Fluggesellschaften wie Ryanair, Wizz Air und Lufthansa laufend Flieger abziehen, ist das mehr als nur ein Weckruf. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Diese Bundesregierung demoliert nachhaltig die österreichische Wirtschaft. Niederösterreich braucht einen starken Flughafen. Daher: Schluss mit der Flugabgabe“, fordert Dieter Dorner erneut.

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