„US-Midterms 2026: Denkzettel für Trump?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 4. November

Wien (OTS) -

Alle Augen sind auf die USA gerichtet: Die Zwischenwahlen oder Midterms entscheiden über die Kräfteverhältnisse in der US-Politik – und werden zum Stimmungstest für Donald Trump. Kann der US-Präsident seine Position behaupten? Was bedeutet das Ergebnis für den Machtkampf zwischen Republikanern und Demokraten? Und welche Folgen hat der Wahlausgang für die Ukraine, den Nahen Osten und Europa? Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 4. November 2026, um 22.45 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a.Thomas Langpaul (langjähriger USA-Korrespondent), Maggie Childs (Unternehmerin mit US-amerikanischen Wurzeln) sowie Robin Lumsden (österreich-amerikanischer Rechtsanwalt).

Anschließend beleuchtet „Puls der Zeit: Trumps Königsmacher – Roger Stone“ (23.35 Uhr) die politischen Machenschaften hinter Donald Trumps Aufstieg und Präsidentschaft. Aus der Perspektive des langjährigen Trump-Wegbegleiters und politischen Strippenziehers Roger Stone zeichnet der Film nach, wie Propaganda, Machtkalkül und gezielte Desinformation schließlich im Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 gipfelten.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.