80 Jahre Tonkünstler-Orchester Niederösterreich: ORF-III-„Erlebnis Bühne“ mit neuer Doku und Konzert vom Domplatz St. Pölten

Wien (OTS) -

Seit 80 Jahren ist das 1946 neu begründete Tonkünstler-Orchester musikalischer Botschafter Niederösterreichs. Dieses Jubiläum würdigt ORF III am Sonntag, dem 8. November 2026, im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ ab 20.15 Uhr mit einer neuen Dokumentation und dem im September aufgezeichneten Open-Air-Konzert vom Domplatz in St. Pölten. Mit diesem musikalischen Auftritt wurden gleichzeitig 40 Jahre Landeshauptstadt und damit die enge Verbundenheit des Klangkörpers mit seinem Standort St. Pölten – als Residenzorchester im Festspielhaus – begangen.

„80 Jahre Tonkünstler-Orchester Niederösterreich“ (20.15 Uhr): Neues Porträt von Gustav W. Trampitsch

Zum Auftakt des ORF-III-„Erlebnis Bühne“-Abends am Sonntag, dem 8. November, zeichnet um 20.15 Uhr die Dokumentation „80 Jahre Tonkünstler-Orchester Niederösterreich“ von Gustav W. Trampitsch ein lebendiges, detailreiches und aktuelles Porträt des unter dem Namen Niederösterreichisches Landessymphonieorchester neu begründeten renommierten Klangkörpers. Dieser ist ein komplexes künstlerisches Biotop, aus dem heraus seit mittlerweile acht Jahrzehnten in hoher Qualität Musik entsteht und erfolgreich für Jung und Alt vermittelt wird. Mit Können und Leidenschaft von rund 130 Menschen aus zwei Dutzend Nationen (inklusive Management und Organisationsstab) machen die Tonkünstler Musik für Österreich, Europa und die Welt. Jährlich geben sie Konzerte in fünf Residenzen (Musikverein Wien, Festspielhaus St. Pölten, Grafenegg, Stadttheater Wiener Neustadt und Bühne Baden) und touren mit Gastspielen ins nahe und ferne Ausland.

„Die Tonkünstler zu Gast am Domplatz St. Pölten“ (21.15 Uhr)

Anschließend an die Dokumentation sind „Die Tonkünstler zu Gast am Domplatz St. Pölten“ (21.15 Uhr). Vor der imposanten Kulisse des St. Pöltner Doms begibt sich das Orchester bei diesem am 10. September 2026 unter dem Motto „Nordlichter“ aufgezeichneten Festkonzert unter der Leitung des finnisch-britischen Dirigenten Ross Jamie Collins gemeinsam mit zahlreichen künstlerischen Gästen auf eine klangvolle Reise in den hohen Norden Europas. Diese spiegelt mit Werken von u. a. Edvard Grieg und Hans Christian Lumbye den musikalischen Reichtum und die Vielseitigkeit der nordischen Klangwelt wider. Mit der preisgekrönten norwegischen Singer-Songwriterin Rebekka Bakken ist eine der tiefgründigsten Stimmen Skandinaviens zu erleben. Musikalisch fängt sie die raue Schönheit ihrer Heimat in zarten, kraftvollen Tönen ein. Eivør beeindruckt wiederum mit ihrem Gespür für neue musikalische Wege: Ob Folk, Klassik, elektronische Klangwelten oder Filmkompositionen – Inspiration für ihre Kompositionen schöpft die Sängerin aus dem kulturellen Reichtum der Färöer. Eine freigeistig zelebrierte Musikmelange präsentiert das Mundharmonikaquartett Sväng. Der innovative Umgang mit der Mundharmonika öffnet Klangwelten, die die Grenzen der traditionellen Musik ausloten. Die norwegische Violinistin Ragnhild Hemsing, bekannt für ihre außergewöhnliche Interpretation skandinavischer Musik, ist mit der Hardangerfiedel zu erleben. Mit virtuoser Technik und tiefem emotionalen Ausdruck spielt sie u. a. Teile der berühmten Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg auf diesem besonderen Instrument, das tief in der Musikgeschichte Norwegens verwurzelt ist.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.