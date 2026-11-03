Christian Steger neuer Bezirkshauptmann von St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Mag. Christian Steger wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung mit sofortiger Wirkung zum neuen Bezirkshauptmann von St. Pölten bestellt. Er folgt damit auf Mag. Josef Kronister, der seit dem Jahr 2005 Bezirkshauptmann von St. Pölten war und nun in den Ruhestand tritt.

Steger wurde 1978 geboren und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Seine Laufbahn im Landesdienst begann er im Jahr 2007. Zunächst war er an den Bezirkshauptmannschaften Baden, Wien-Umgebung und Bruck an der Leitha tätig. 2013 bis 2015 war er Bezirkshauptmann-Stellvertreter an der Bezirkshauptmannschaft Krems, von 2015 bis 2022 übte er diese Funktion an der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten aus. Von März 2022 bis März 2023 wurde er als Großprojektekoordinator in der Landesamtsdirektion eingesetzt, seit April 2023 war er Bereichsleiter der LAD1-Organisationsentwicklung in der Landesamtsdirektion.

Sein Vorgänger Josef Kronister trat 1980 in den Landesdienst ein und bekleidete u. a. die Funktion des BH-Stellvertreters in St. Pölten, Gmünd und Scheibbs aus, von 2002 bis 2005 war er Bezirkshauptmann von Hollabrunn, seit 1. Oktober 2005 Bezirkshauptmann von St. Pölten.