Die neue Generation der VOR AnachB App ist da

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Die VOR AnachB App startet in eine neue Generation: Mit modernem Design, übersichtlicher Bedienung und einer technisch erneuerten Basis macht sie die Planung von Öffi-Fahrten noch einfacher. Dabei zeigt die App passende Verbindungen, informiert über Abfahrtszeiten und ermöglicht den direkten Kauf von Öffi-Tickets. Die neue Version ist ab 3. November verfügbar und kann über ein Update der bestehenden App oder durch einen kostenlosen Download genutzt werden.

„Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, möchte vor allem eines: einfach und unkompliziert ans Ziel kommen. Genau dabei unterstützt die VOR AnachB App – von der Verbindungssuche über den Ticketkauf bis zur Orientierung beim Umsteigen. Mit der neuen Generation machen wir diese Angebote noch einfacher zugänglich und schaffen eine moderne Grundlage für die digitale Mobilität von morgen“, so die Geschäftsführung des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR), Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Von der Verbindung direkt zum Ticket – alles in einer App

Wann fährt der nächste Bus? Wo muss ich genau umsteigen? Und welches Ticket brauche ich dafür? Die VOR AnachB App beantwortet diese Fragen mit einem Klick. Sie zeigt passende Verbindungen, genaue Umstiegswege, informiert über Abfahrtszeiten und berücksichtigt verfügbare Echtzeitinformationen. Die Routenplanung funktioniert österreichweit.

Für Fahrten im VOR-Gebiet können zahlreiche Öffi-Tickets direkt in der App gekauft und bei einer Kontrolle am Smartphone vorgezeigt werden. Auch bestehende VOR-Jahres- und Streckenkarten lassen sich digital hinterlegen. Damit sind Reiseplanung und Ticket jederzeit am Handy griffbereit.

Bessere Orientierung beim Umsteigen und unterwegs

Wo befindet sich der nächste Bahnsteig? Welchen Ausgang muss ich nehmen? Und wie komme ich zur nächsten Haltestelle? Gerade beim Umsteigen ist nicht nur die richtige Verbindung entscheidend, sondern auch der Weg dorthin. Die VOR AnachB App zeigt deshalb die Fußwege zwischen den Verkehrsmitteln besonders detailliert an.

Je nach verfügbarer Datengrundlage berücksichtigt die Kartenansicht auch Stiegen, Aufzüge, Zugänge und konkrete Gehwege, sowohl bei der Darstellung auf der Karte als auch bei der Berechnung der benötigten Umstiegszeit. So fällt die Orientierung auch an größeren Bahnhöfen und unübersichtlichen Verkehrsknoten leichter und die benötigte Zeit für den Umstieg lässt sich realistisch einschätzen.

Einen zusätzlichen Überblick bietet die interaktive Livemap. Auf der Karte lassen sich Busse, Straßenbahnen und Züge während ihrer Fahrt verfolgen, sofern entsprechende Echtzeitdaten verfügbar sind. So wird sichtbar, wo sich öffentliche Verkehrsmittel gerade befinden.

Neues Design, einfache Bedienung und verbesserte Barrierefreiheit

Mit der neuen Generation wurde die VOR AnachB App technisch grundlegend überarbeitet. Eine übersichtlichere Gestaltung, eine intuitivere Bedienung und Verbesserungen bei der digitalen Barrierefreiheit erleichtern den Zugang zu den wichtigsten Funktionen. Damit wird die App für den täglichen Arbeitsweg ebenso wie für gelegentliche Öffi-Fahrten zum praktischen Begleiter.

Routenplanung „powered by VOR“

Der Routenplaner VOR AnachB wurde gemeinsam mit der Verkehrsauskunft Österreich (VAO) entwickelt. Die Öffi-Daten für die Ostregion werden vom VOR aufbereitet und der VAO bereitgestellt. Das Routing basiert auf der Graphenintegrationsplattform GIP, dem digitalen Verkehrsgraphen der öffentlichen Hand für ganz Österreich. Der GIP-Betrieb wird von ITS Vienna Region, einem Bereich im VOR, durchgeführt.

Jetzt aktualisieren oder kostenlos installieren

Die neue Generation der VOR AnachB App ist ab 3. November 2026 verfügbar. Für User, die die App bereits verwenden, genügt ein Klick auf den „Update“-Button, um die neue Version nutzen zu können. Wer sie noch nicht verwendet, kann sie im Google Play Store oder im Apple App Store kostenlos herunterladen.

Mehr Infos unter www.VOR.at.