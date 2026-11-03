„Wienleben!“ im November: Kultur erleben, Wiens Zukunft gestalten

Wien (OTS) -

Oper, Kinderkultur, neue Netzwerke und Wien vom Wasser aus: Die November-Folge von „Wienleben!“ zeigt die Vielfalt der Wien Holding – am 4. November um 18:00 Uhr auf W24.

Die neue Folge der monatlichen TV-Sendung „Wienleben!“ mit Neuigkeiten aus den Unternehmen der Wien Holding ist am Mittwoch, dem 4. November, um 18:00 Uhr auf W24 zu sehen. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen ist „Wienleben!“ auch online unter www.w24.at/Sendungen-A-Z/Wienleben und www.wienholding.tv abrufbar. Durch die Sendung führt TV-Moderator Rebin Showkat.

Der fliegende Holländer zurück in Wien

Mit „Der fliegende Holländer“ stand eines der bedeutendsten Werke Richard Wagners auf dem Spielplan des MusikTheaters an der Wien, einem Theater der Vereinigten Bühnen Wien (VBW). Regisseur Philipp Stölzl stellte Senta und ihre Suche nach Freiheit und Erlösung in den Mittelpunkt. Internationale Solist*innen, die Wiener Symphoniker und der Arnold Schoenberg Chor gestalteten den Opernabend.

„Klangstreich“ im MusikTheater an der Wien

Die Kinderoper „Klangstreich – Eine Note tanzt aus der Reihe“ kommt ohne Instrumente aus und setzt ausschließlich auf die menschliche Stimme. Das 45-minütige Stück für Kinder ab vier Jahren wird in der „Hölle“ aufgeführt – der kleinen Spielstätte im Theater an der Wien. Die Kinderoper ist noch bis 14. Februar 2027 zu sehen.

Andrea Pier wird Geschäftsführerin der VBW

Andrea Pier übernimmt mit 1. Dezember 2026 die Geschäftsführung der Vereinigten Bühnen Wien. Sie bringt langjährige Management- und Führungserfahrung im Kultur- und Entertainmentbereich sowie Expertise in der strategischen und operativen Steuerung komplexer Organisationen mit.

Sonderausstellung „Das Mozarthaus und seine Geschichte“

Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, zeigt die Sonderausstellung „Das Mozarthaus und seine Geschichte“. Anlass sind gleich drei Jubiläen: Das Haus feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen, Mozart wäre 270 Jahre alt geworden und „Le Nozze di Figaro“ wurde vor 240 Jahren uraufgeführt.

Umbaustart für das Haus für Kinderkultur in Floridsdorf

Das künftige Haus für Kinderkultur in Floridsdorf nimmt Gestalt an: Die im November 2023 unter Beteiligung von Bürgermeister Michael Ludwig präsentierten Pläne werden nun von der ARWAG umgesetzt.

Neues Netzwerk stärkt Wiens Chancen auf EU-Förderungen

Mit dem neuen EuroSuccess-Netzwerk bringt EuroVienna, ein Unternehmen der Wien Holding, Expert*innen aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft zusammen. Ziel ist es, Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und zusätzliche EU-Fördermittel nach Wien zu holen.

DDSG: Senior*innen genießen Wien vom Wasser aus

Im Rahmen des Monats der Senior*innen lud die DDSG Blue Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, rund 100 Gäste zu einer barrierefreien Panorama-Tour entlang der Wiener Skyline ein. Die Fahrt bot Gelegenheit, Wien aus einer neuen Perspektive zu entdecken und gemeinsam schöne Stunden auf der Donau zu verbringen.