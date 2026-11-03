  • 03.11.2026, 12:15:02
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  • OTS0087

Termineinladung: Election Breakfast am 04.11.

Diskussionsveranstaltung anlässlich der Midterm Elections 2026 in den USA

Wien (OTS) - 

Anlässlich der anstehenden Midterm Elections 2026 in den USA lädt die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) zu einem Election Breakfast ein.

Ab 6:30 Uhr (Einlass ab 6:00 Uhr) diskutieren hochrangige heimische und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Wissenschaft, Sicherheit und Medien die Ereignisse der Wahlnacht.

Vor Ort besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen.

Bei persönlichem Erscheinen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]

Election Breakfast



Datum: 04.11.2026, 06:30 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft


Stallburggasse 2

1010 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
 Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
 Telefon: +436642827608
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.oag.at
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 [Mittwoch, 04.11.2026, 06:30] 
 Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft 
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