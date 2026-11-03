- 03.11.2026, 12:15:02
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Termineinladung: Election Breakfast am 04.11.
Diskussionsveranstaltung anlässlich der Midterm Elections 2026 in den USA
Anlässlich der anstehenden Midterm Elections 2026 in den USA lädt die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) zu einem Election Breakfast ein.
Ab 6:30 Uhr (Einlass ab 6:00 Uhr) diskutieren hochrangige heimische und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Wissenschaft, Sicherheit und Medien die Ereignisse der Wahlnacht.
Vor Ort besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen.
Bei persönlichem Erscheinen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]
Election Breakfast
Datum: 04.11.2026, 06:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft
Stallburggasse 2
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at
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