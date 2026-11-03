Termineinladung: Election Breakfast am 04.11.

Wien (OTS) -

Anlässlich der anstehenden Midterm Elections 2026 in den USA lädt die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) zu einem Election Breakfast ein.

Ab 6:30 Uhr (Einlass ab 6:00 Uhr) diskutieren hochrangige heimische und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Wissenschaft, Sicherheit und Medien die Ereignisse der Wahlnacht.

Vor Ort besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen.

Bei persönlichem Erscheinen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]

Election Breakfast

Datum: 04.11.2026, 06:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

Stallburggasse 2

1010 Wien

Österreich