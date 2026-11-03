- 03.11.2026, 12:05:02
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- OTS0085
Termine am 4. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses (1., Rathaus, Volkshalle)
- 11.00 Uhr, Pressekonferenz Grüne Wien zum Thema „Wohnraub in Wien geht 2026 ungebremst weiter“ mit nicht amtsführender StRin Judith Pühringer, BVin Silvia Nossek und GR Georg Prack (18., vor Haus Martinstraße 12)
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., VHS Angerer Straße 14)
(Schluss) red
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