BILLA Unterwegs: Shell und REWE Großhandel verlängern Zusammenarbeit bis 2036

Wiener Neudorf (OTS) -

Shell Austria und REWE Großhandel setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fort: Die Partner haben ihre Kooperation um weitere zehn Jahre bis Ende 2036 verlängert. Diese umfasst die Belieferung von 133 Shell-Standorten in Österreich, davon 74 mit dem gemeinsamen Shop-Konzept „BILLA Unterwegs“. Die etablierte Marke wurde im Herbst 2018 eingeführt. Mit der Verlängerung schaffen beide Unternehmen die Grundlage für eine langfristig verlässliche Versorgung und die gemeinsame Weiterentwicklung des Einkaufsangebots.

Tankstellen gewinnen an Bedeutung für die Nahversorgung

Tankstellen und Tankstellenshops sind für viele Menschen heute weit mehr als ein Ort zum Tanken: Sie sind praktische Nahversorger für unterwegs und spontane Besorgungen im Alltag. Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage im Auftrag der REWE GROUP: Jede:r Zweite sieht ein Supermarktangebot an Tankstellen als wichtige Ergänzung, 46 Prozent nutzen Tankstellenshops bereits gezielt für den Einkauf von Reiseproviant. Besonders gefragt sind Getränke, Snacks, Backwaren und Kaffee. Auch spontane Anlässe wie Fernsehabende, Einladungen oder Grillabende führen viele zum Tankstellenshop.

BILLA Unterwegs: verlässlicher Supermarkt am Weg, sieben Tage die Woche

An 74 der insgesamt 133 von REWE Großhandel belieferten Shell-Standorte kommt das Shop-Konzept „BILLA Unterwegs“ zum Einsatz. Als kompakter Supermarkt bietet es gewohnte BILLA Qualität, attraktive Preise und ein umfangreiches Sortiment. Frische Lebensmittel und Backwaren, Snacks sowie ein vielfältiges Kaffeeangebot ermöglichen Kund:innen einen unkomplizierten Einkauf an sieben Tagen der Woche. Unter dem Leitsatz „Tanken Sie Frische und Genuss“ verbindet BILLA Unterwegs Alltagsversorgung und Genuss unterwegs.

Langfristige Partnerschaft sichert vertrautes Einkaufsangebot für Kund:innen

„Tankstellen sind für viele Menschen heute ein wichtiger Bestandteil der täglichen Nahversorgung. Mit BILLA Unterwegs bieten wir an zahlreichen Shell Standorten ein attraktives Angebot. Dazu kommen frische Backwaren und unser Shell Café, welches sich für viele Kunden als beliebter Bestandteil ihrer täglichen Wege etabliert hat. Die langfristige Vertragsverlängerung schafft die Grundlage, dieses erfolgreiche Konzept auch in Zukunft fortzuführen und das Angebot an unseren Standorten kontinuierlich weiterzuentwickeln“, betont Saghi Naglis, Mobility Managerin Shell Austria.

„Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen für das gegenseitige Vertrauen und den gemeinsamen Erfolg unserer Partnerschaft. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet sie Kontinuität: Mit BILLA Unterwegs können sie auch künftig auf eine etablierte Marke und ein vertrautes Einkaufsangebot am Weg zählen. Mit unserer Logistik, einem leistungsfähigen Sortiment und der Stärke der Marke BILLA sorgen wir dafür, dass Kundinnen und Kunden auch unterwegs auf frische Produkte und vertraute Qualität zählen können. Als Großhandelspartner bringen wir nicht nur Lebensmittel an die Standorte, sondern unterstützen unsere Partner auch mit maßgeschneiderten Shopkonzepten. Gemeinsam mit Shell leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zu einer modernen und flexiblen Nahversorgung in ganz Österreich“, sagt Florian Klein, Vorsitzender der Geschäftsführung der REWE Großhandel GmbH.

Shell Austria zählt zu den führenden Mobilitätsanbietern Österreichs und betreibt ein landesweites Tankstellennetz. Als integrierter Mobilitäts- und Serviceanbieter bietet Shell weit mehr als Kraftstoffe: Das Angebot umfasst unter anderem Elektromobilitätslösungen mit Shell Recharge, Shell Card für Unternehmen, BILLA Unterwegs sowie ein weitreichendes Shell Café Sortiment, welches das Angebot für Kunden entlang ihrer täglichen Wege abrundet.

Die REWE Großhandel GmbH stellt Mineralölgesellschaften Sortiment, Logistik und maßgeschneiderte Shop-Konzepte zur Verfügung. Mit mehr als 600 belieferten Tankstellenstandorten in Österreich verfügt REWE Großhandel über ein breites Versorgungsnetz. Die Co-Branding-Konzepte sind auf die jeweilige Markenwelt, den Standort und die Bedürfnisse der Kund:innen abgestimmt.