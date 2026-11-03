Zetexa ermöglicht Studierenden vor ihrer Abreise Vernetzungsmöglichkeiten zum ICEF Berlin 2026

Berlin (OTS) -

Bildungspartner können internationalen Studierenden vor ihrer Ankunft in den USA, Kanada, Großbritannien und bald auch in Australien eine lokale Mobilfunknummer anbieten.

Zetexa Global, ein in den USA ansässiger lizenzierter Telekommunikationsanbieter und B2B-eSIM-Plattform, ist auf der ICEF Berlin 2026, die heute zu Ende geht, und trifft dort Universitäten, Hochschulen und Bildungsagenturen, die sich auf die Ankunftserfahrung internationaler Studierender konzentrieren.

Über seine Marke Unlimit Mobile ermöglicht Zetexa Bildungspartnern, Studenten, die in die USA, nach Kanada und Großbritannien reisen, Prepaid-Mobilfunktarife anzubieten; Australien folgt in Kürze. Die Studierenden können sich bereits vor ihrer Abreise eine lokale Telefonnummer einrichten und sind vom Moment ihrer Landung an erreichbar.

Eine lokale Telefonnummer wird für Bankgeschäfte, Unterkunft und die Einschreibung an der Universität benötigt; wenn man sie also schon vor der Abreise hat, hilft das den Studenten, sich schneller einzuleben.

Da der Wettbewerb um Studienplätze zunimmt, unterstützen Institutionen und Agenturen die Studierenden auch nach der Zulassung. Die Zahl der vom Vereinigten Königreich geförderten Studienvisa ging im Jahr bis Juni 2026 um 11 % zurück, während Kanada für 2026 155.000 neue internationale Studierende anstrebt.

Partner können zwischen drei Optionen wählen:

eSIM-API: Integrieren Sie Mobilfunktarife in Studentenportale oder -anwendungen.

Integrieren Sie Mobilfunktarife in Studentenportale oder -anwendungen. White-Label-Mikroseite: Bieten Sie Tarife über eine gebrandete Kaufseite an, ohne Programmierung.

Bieten Sie Tarife über eine gebrandete Kaufseite an, ohne Programmierung. Überweisungsprogramm: Teile Links mit deinen Studenten und verdiene Provisionen auf Verkäufe.

Unlimit Mobile bietet Prepaid-Tarife auf eSIM oder physischer SIM-Karte ohne Vertrag oder Bonitätsprüfung an. Über einen Zeitraum von 12 Monaten sind die Tarife in den USA etwa 768 USD günstiger als die von AT&T, in Kanada mehr als 336 CAD günstiger als die von Bell und in Großbritannien etwa 195 GBP günstiger als die von O2. In Kanada können berechtigte Studenten auch über Student GIC-Empfehlungen bei der ICICI Bank Canada und der BMO mobile Guthaben erhalten.

„Universitäten und Bildungsagenturen helfen Studierenden bei der Planung ihrer Visa, der Unterkunft und der Finanzen." Eine lokale Telefonnummer sollte bei dieser Vorbereitung ebenfalls berücksichtigt werden. „Wenn wir den Studierenden schon vor der Abreise Konnektivität ermöglichen, können sie sich besser auf ihre Eingewöhnung konzentrieren", sagte Srujan Yeleti, Gründer und COO von Zetexa Global.

Treffen Sie Zetexa auf der ICEF Berlin

Die Mitgründer Amit Agarwal (CEO) und Srujan Yeleti (COO) treffen sich seit dem 1. November zusammen mit Jatin Deshwal (AVP Partnerships) mit Bildungsanbietern und Personalvermittlern im InterContinental Berlin.

Über Zetexa Global

Zetexa Global ist ein in den USA ansässiger, lizenzierter Telekommunikationsanbieter und eine B2B-Konnektivitätsplattform. Zu ihren Marken gehören ZetSIM und Unlimit Mobile, die Konnektivität in mehr als 200 Ländern ermöglichen.