SPÖ-Manninger zu Equal Pay Day: „Blockade bei Lohntransparenz aufgeben!“

Wien (OTS) -

„Wer gleichen Lohn für gleiche Arbeit will, braucht Transparenz“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger zum diesjährigen Equal Pay Day. Österreichs Frauen arbeiten 57 Tage im Vergleich zu Männern gratis. Am 5. November haben Männer bereits jenes Einkommen erreicht, wofür Frauen noch arbeiten müssen. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern beträgt bundesweit 15,5 Prozent. Die SPÖ-Frauen fordern ÖVP und Neos auf, ihre Blockade bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie aufzugeben. Arbeitsministerin Korinna Schumann hat bereits im Juni dieses Jahres einen Entwurf in die Koordinierung geschickt. „Worauf warten ÖVP und Neos? Die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie steht auch im Regierungsprogramm. Mehr Klarheit führt zu mehr Gerechtigkeit. Wer fair bezahlt, braucht sich vor Transparenz nicht fürchten“, so Manninger. Die steigende Arbeitslosigkeit von Frauen ist ein Alarmsignal. Die Bundesregierung investiert in aktive Arbeitsmarktpolitik wie das AMS-Frauenprogramm. „Wir nehmen die steigende Frauenarbeitslosigkeit nicht hin. Gezielte Beratungen und Umschulungen sowie ein Beschäftigungspaket der Regierung schaffen neue Chancen“, so Manninger. **** (Schluss) bj