  • 03.11.2026, 11:28:04
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Bis zu 578.000 Zuschauer:innen bei ORF-1-Premiere von „Benko – Size Does Matter“

Fiktionaler Spielfilm mit Thomas Stipsits weiterhin auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Bis zu 578.000 und durchschnittlich 539.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) waren gestern, am Montag, dem 2. November 2026, um 20.15 Uhr bei der ORF-1-Premiere von „Benko – Size Does Matter“ mit dabei. Der mit Thomas Stipsits in der Hauptrolle besetzte fiktionale Spielfilm, der vom Aufstieg René Benkos erzählt, erreichte Marktanteile von 22 Prozent bzw. 21 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen und 25 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen. Unter der Regie von Raymond Ley spielen in weiteren Rollen u. a. Heino Ferch, Patricia Aulitzky und Lisa Wagner. „Benko – Size Does Matter“ ist weiterhin auf ORF ON abrufbar.

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