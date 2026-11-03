  • 03.11.2026, 11:14:32
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LR Rosenkranz: Rücktrittsforderung von Hergovich ist politisches Ablenkungsmanöver

Während SPÖ im Bund die Verantwortung für den Arbeitsmarkt trägt, inszeniert sich Hergovich als Löser aller Probleme

St. Pölten (OTS) - 

Die Rücktrittsforderung von SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. „Ausgerechnet jener, dessen eigene Partei auf Bundesebene mit Hochdruck daran arbeitet, den Wirtschaftsstandort Österreich zu zerstören, versucht sich jetzt als Retter für den Arbeitsmarkt zu inszenieren. Die SPÖ war mittendrin statt nur dabei als Hunderttausende unqualifizierte Massenzuwanderer das Land geflutet haben und jetzt auf Steuerzahlerkosten in der sozialen Hängematte liegen und die Arbeitslosenzahlen nach oben treiben“, richtet Arbeitsmarkt-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz dem SPÖ-Obmann aus. „Das Hergovich nicht weiß, dass ein stabiler Arbeitsmarkt eine stabile Wirtschaft braucht, ist schon skurril“, so Rosenkranz.

Während Hergovich in Niederösterreich so tut, als würde er die Antworten auf die Probleme am Arbeitsmarkt längst kennen, bleibt davon auf Bundesebene wenig zu sehen. „Heute präsentiert sich Hergovich als Mann mit den fertigen Lösungen. Wenn er tatsächlich weiß, was zu tun ist, warum hält er dieses Wissen gegenüber seiner Arbeitsministerin Korinna Schumann zurück? Angesichts ihrer bisherigen Nicht-Leistungen scheint dieses Wissen bislang jedenfalls nicht angekommen zu sein – oder sägt er an Schumanns Stuhl?“, so Rosenkranz.

„Wenn Hergovich schon mit Rücktrittsforderungen um sich schlägt, dann sollte er diese auch zu adressieren wissen: Die Verantwortlichen sind seine eigenen Freunde, von Babler bis Schuhmann, die in der Bundesregierung sitzen. Dort wird der Wirtschaftsstandort vernichtet, dort trägt die SPÖ Verantwortung und dort muss sich etwas ändern, wenn es tatsächlich um Verbesserungen am Arbeitsmarkt gehen soll“, so Rosenkranz.

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