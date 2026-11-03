Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien im November

Wien (OTS) -

Zu den November-Highlights des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien zählen zwei Abonnementkonzerte im Musikverein (5. November) und im Wiener Konzerthaus (27. November) sowie die Wiener Erstaufführung von Gioachino Rossinis Oper „Ermione“ in konzertanter Form im MusikTheater an der Wien (19. November). Ergänzt wird das Programm durch den Auftakt der vierteiligen Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ im ORF RadioKulturhaus (6. November), ein Konzert zum 150. Geburtstag des polnischen Komponisten Mieczysl̸aw Karl̸owicz (12. November) und den Auftritt des RSO beim Galakonzert der International Opera Awards im Theater an der Wien (21. November).

Mehr zu ausgewählten Highlights: Kammermusikreihe, eine Geige aus dem Jahr 1736 und Opera Awards

Am 6. November, um 19.30 Uhr, eröffnet das ORF Radio-Symphonieorchester Wien die Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ im ORF RadioKulturhaus mit Werken von Hans Gál, Joseph Horovitz und Erich Wolfgang Korngold. Das Programm erinnert an vertriebene Komponisten und rückt mit der Mandoline ein selten gehörtes Instrument ins Rampenlicht. Drei weitere Konzerte im Rahmen der Reihe folgen 2027: Am 20. Jänner bringt „Radiobrass 2.0“ Blechbläserklänge und Musik von Werner Pirchner auf die Bühne. Am 27. April kehrt mit „Cello Cuvée 2.0“ die Cello-Gruppe nach dem erfolgreichen Konzert im Dezember 2023 in neuer Ausgabe zurück. Am 4. Juni widmet sich das Klaviertrio-Programm „Besessen nach Motiven“ Komponistinnen und Komponisten, die für ihren motivbezogenen Schreibstil bekannt sind – darunter György Kurtág, der 2026 seinen 100. Geburtstag feiert.

Ein Konzert zum 150. Geburtstag von Mieczysl̸aw Karl̸owicz, das in Kooperation mit dem Polnischen Kulturinstitut am 12. November, um 19.30 Uhr, im ORF RadioKulturhaus stattfindet, eröffnet mit Grażyna Bacewicz’ rhythmisch prägnanter „Uwertura“. RSO-Konzertmeisterin L̸ucja Madziar interpretiert anschließend Karl̸owicz’ Violinkonzert, bevor L̸ukasz Borowicz und das Orchester mit der sinfonischen Dichtung „Odwieczne Pieśni“ eine spätromantische Klangwelt zwischen Naturerlebnis, existenzieller Reflexion und spätromantischer Orchesterpracht entfalten. Besonders an dem Abend ist auch die Präsentation von L̸ucja Madziars Geige aus dem Jahr 1736, eine Leihgabe der Österreichischen Nationalbank, die vom italienischen Geigenbauer Camillo Camilli stammt.

Ein besonderes Highlight wird auch ein Auftritt des ORF Radio-Symphonieorchesters bei der Verleihung der International Opera Awards 2026 am 21. November im Theater an der Wien sein. Die „Oscars der Opernwelt“ werden das erste Mal in dem traditionsreichen Theater an der Linken Wienzeile vergeben. An dem Abend werden neben dem RSO führende Opernstars aus aller Welt live auftreten.

Über das Radio-Symphonieorchester

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) zählt zu den international anerkannten Spitzenorchestern Europas. Seit seiner Gründung 1969 steht es für eine außergewöhnliche Programmvielfalt, die das klassisch-romantische Repertoire ebenso umfasst wie Werke der Moderne und zeitgenössische Musik, darunter jährlich mehrere Ur- und Erstaufführungen. Das RSO ist regelmäßig in Wiens großen Konzertsälen und bei internationalen Festivals präsent, gastiert weltweit und hat sich auch als Opern- und Filmorchester etabliert. Zahlreiche preisgekrönte Einspielungen, eine Grammy-Nominierung 2025 sowie ein starkes Engagement in Musikvermittlung und Nachwuchsförderung unterstreichen seine künstlerische Bedeutung. Beheimatet im ORF RadioKulturhaus erreicht das RSO sein Publikum über Konzerte ebenso wie über Radio, TV und digitale Plattformen des ORF.

Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.ORF.at/