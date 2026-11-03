„Handy aus!“: „Am Schauplatz“ zeigt, wie Junge eine Auszeit und Ältere Anschluss suchen

Wien (OTS) -

Fotografieren, bezahlen, nach dem Weg fragen – das Smartphone ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Während ältere Menschen fürchten, den Anschluss zu verlieren, wird es immer mehr Jungen zu viel. Die Nachfrage nach digitalen Auszeiten und analogen Erlebnissen steigt. Für die „Am Schauplatz“-Ausgabe „Handy aus!“ – zu sehen am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – begleitet Nicole Kampl eine Schulklasse der HLW Steyr, die fünf Tage ohne Strom, Internet und Handy in einem Offline-Camp in Bromberg in Niederösterreich verbringt.

Sie sei 12–13 Stunden am Tag am Handy, erzählt Jana. „Es ist eine Sucht“, sagt ihre Freundin Lorena offen. Sie kommt auf eine tägliche Bildschirmzeit von acht Stunden und greift schon nach dem Aufwachen zum Handy, um Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok zu schauen. „In der Früh habe ich dafür keine Zeit“, meint Jessica. „Ich schau meistens nach der Schule um runterzukommen.“ Julian hofft, durch die Auszeit selbstständiger zu werden, weil er ChatGPT nicht um Rat fragen kann. „Wenn du vom Handy eingesaugt bist, vergisst du das wirkliche Leben“, erklärt Camp-Leiter Jürgen Schneider. Statt am Handy werden die überwiegend 15-jährigen Schülerinnen und Schüler der 2ADD ihre Zeit nun in der Natur verbringen – mit Campen, Bogenschießen und Kochen am offenen Feuer.

Ganz anders die ältere Generation, die ohne Handy, Internet und ständiger Erreichbarkeit aufgewachsen ist. Bankgeschäfte, Videotelefonieren mit den Enkelkindern, Gruppenchats auf WhatsApp – „Ohne Smartphone ist man nicht dabei“, sagt die Wienerin Irmgard W., die im Alter von 82 Jahren von ihrem Klapphandy auf ein modernes Gerät umsteigt. In Salzburg hat sich Ingrid Foller (87) schon vor zwei Jahren eines zugelegt: „Und dann bin ich alleine damit dagestanden, wie die Kuh vorm neuen Tor.“ Mittlerweile hat sie 116 Apps installiert und bekommt einmal im Monat Besuch von Erich Zobl, einem Freiwilligen des Diakoniewerks, der ihr mit dem Handy hilft. In Oberösterreich setzt die Gemeinde Wilhering wiederum auf ein Programm mit Gratisschulungen für alle, um die Bevölkerung im digitalen Leben zu unterstützen.